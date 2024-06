Oyonnax s’impose pour sa dernière à domicile face à l’Aviron Bayonnais 27-20. Malgré cette victoire, les hommes de Joe El Abd sont officiellement relégués en Pro D2. De son côté Bayonne dit adieu à ses espoirs de phases finales.

Le stade Charles Mathon a assisté ce samedi à un duel brouillon entre Oyonnax et Bayonne. Si les Oyomen se sont imposés avec brio face aux Basques (27-20), ils se sont fait peur face à des Bayonnais valeureux, mais imprécis. Ce bon résultat n’a pas empêché l’officialisation de la descente d’Oyonnax en Pro D2.

En toute fin de match, Oyonnax s'est offert la victoire face à Bayonne. Une belle manière de finir la saison à domicile.



Dès les premières minutes, les Oyomen ont pris les commandes du match avec l’essai de Reybier à la 3e derrière une incompréhension des visiteurs dans leur 22m. Mais Bayonne a répondu rapidement à cette ouverture du score grâce à Bosch suite à un maul conquérant.

Oyonnax souverain en première période

Dominateur en conquête et tranchant en attaque, Oyonnax a réalisé le break suite à une pénalité de Boureaux à la 16e et un deuxième essai par l’intermédiaire de Godener après un long travail de sape des avants oyomen. Le score était alors de 17 à 5 à la mi-temps.

Bayonne paraissait ensuite métamorphosé au retour des vestiaires. Facundo Bosch sonnait la révolte des siens avec un doublé à la 43e suite à un nouveau ballon porté ! Oyonnax était débordé une troisième fois quatre minutes plus tard grâce à un joli numéro de Maqala qui cassait les appuis d’Ikpefan avant d’aplatir cet essai. Bayonne était alors revenu à deux points d’Oyonnax.

Bayonne pourra regretter ses innombrables pertes de balle

Cependant, les Basques sont retombés dans leurs travers en attaque avec beaucoup trop de déchets pour valider ce retour au score. Les fautes de mains s’enchaînaient, le jeu était ainsi régulièrement arrêté par les mêlées et de nombreux appels vidéo dans cette seconde période.

Des espaces apparaissaient après les cartons jaunes de Bruni pour Bayonne à la 60e et de Durant pour Oyonnax à la 62e. Erbinartegaray pensait égaliser à la 65e mais son coude gauche touchait la ligne de touche au moment d’aplatir. Mais les Basques profitaient pleinement de leurs deux minutes de supériorité numérique grâce à Iturria qui réalisait un superbe plongeon pour aplatir le quatrième essai des siens.

Les botteurs basques en difficulté

Mais comme lors des trois essais précédents (Lopez et Machenaud), la transformation était ratée par Hodge qui se blessait à l’adducteur lors de sa tentative. Ces nombreux points laissés en route ont coûté cher à Bayonne.

C’est en effet Oyonnax qui s’est imposé malgré un essai de moins dans cette partie. Enzo Reybier s’est vu offrir son doublé par Stark qui a réalisé une superbe course à la 79e pour clore cette partie sur le score de 27 à 20. Oyonnax termine ainsi ce dernier match à domicile de la saison sur une bonne note avant de retrouver la Pro D2. Bayonne a perdu gros sur le terrain de la lanterne rouge en repartant sans le moindre point. Le club basque ne peut plus viser le Top 6 et se retrouve mal embarqué pour se qualifier en Champions Cup.