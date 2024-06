Montpellier a facilement écarté Lyon avec notamment un triplé de Jan Serfontein (41-26). Les Cistes retrouvent le sourire avant de se déplacer à Clermont, pour la dernière journée du Top 14, qui ne changera pas le sort du MHR.

Montpellier avait besoin de se rassurer, c'est chose faite. Du moins offensivement. Au terme de 80 minutes débridées mais dans l'ensemble maîtrisées, le MHR a retrouvé le goût de la victoire ce samedi après sept défaites consécutives. Victoire 41-26 pour les hommes de Patrice Collazo, auteurs de cinq essais dont trois pour le seul Jan Serfontein. Le LOU, qui s'est réveillé trop tard, concède une treizième défaite en autant de matchs à l'extérieur cette saison.

Dès le coup d'envoi, la différence d'intentions entre une équipe de Montpellier mobilisée par le barrage à venir et le LOU, déjà maintenu en Top 14, s'est faite ressentir. Le MHR était bien décidé à emballer la rencontre, monopolisant le ballon dans le camp de Lyonnais très (trop) indisciplinés. Au quart d'heure de jeu, la domination héraultaise se matérialisait par une première pénalité de Carbonel (3-0, 14') avant la double peine pour les visiteurs. Un carton jaune reçu par Saginadze (19') puis l'essai signé Serfontein, servi par Carbonel sous les poteaux pour conclure le temps-fort montpelliérain (10-0, 21').

Hormis un léger déchet offensif, tout semblait fonctionner pour les joueurs de Patrice Collazo. Jusqu'à cette pénaltouche concédée par Doumayrou pour contestation. Une erreur sanctionnée "cash" par Page-Relo, malin à la réception du lancer puis long passeur pour Rattez, esseulé en coin (13-5, 33'). Les doutes d'une formation mal classée pouvaient ressurgir, à l'image du premier échec pour Carbonel en fin de premier acte.

Pour son dernier match de la saison au GGL Stadium, Montpellier a fait le boulot !



Serfontein voit triple

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre restait inchangée, même si Gouzou croyait rééquilibrer les débats avec un essai finalement refusé par la vidéo (43'). Une simple alerte pour Montpellier, porté par deux hommes dans le secteur offensif. Carbonel à la passe pour Serfontein acte 2, le break était fait à l'issue d'une longue séquence (20-5, 49'). Lyon ne voyait plus que des vagues bleues déferler vers sa ligne d'en-but et partait inévitablement à la faute. Rey, à la course face à Serfontein et Vincent, résistait mais donnait un essai de pénalité (+ carton jaune) au MHR pour un dégagement volontaire illicite (27-5, 56'). Suivi dans la foulée par la réalisation de Lam (34-5, 58') puis le triplé de Serfontein, malin pour jouer tout seul une énième pénalité à la main face aux poteaux (41-5).

Couilloud réveille le LOU, en vain

On se dirigeait alors vers un carton du 13ème du championnat, qui prenait le temps de célébrer la dernière de Doumayrou, futur retraité ovationné par le GGL Stadium. Mais Lyon, bête blessée réveillée par les changements, s'offrait dix dernières minutes de folie. Avec Couilloud en chef d'orchestre, le LOU marquait trois fois sur trois magnifiques mouvements collectifs partis depuis son camp. Les mêmes acteurs se donnaient les caviars, Abrahams (41-12, 71'), Couilloud pour son 16ème essai de la saison (75') et enfin Rattez (41-24, 80') profitaient notamment du travail de Dumortier.

Une réaction d'orgueil spectaculaire mais trop tardive pour les Lyonnais, qui termineront leur saison sans pression à la maison, samedi prochain face au Stade Toulousain. En revanche, les vacances restent encore loin du côté de Montpellier, qui ira à Clermont puis défiera Vannes ou Grenoble en barrage pour sauver sa peau en Top 14. D'ici là, l'objectif est de panser ses plaies. Ce succès avec la manière, sur le plan offensif, ne peut que faire du bien.