Grâce notamment à une très grosse première mi-temps de leur part, les Racingmen ont battu la Section paloise à Auxerre ce samedi après-midi. Victoire finale 24-15 pour les Franciliens, qui font un grand pas vers la qualification. Les Palois peuvent nourrir quelques regrets après un second acte bien plus consistant. Les Béarnais n'empochent aucun point.

La 25e et avant-dernière journée de Top 14 s’ouvraient ce samedi au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre, avec un duel importantissime pour les phases finales entre le Racing 92 et Pau. Au terme d'un match où chaque équipe a eu sa mi-temps, ce sont les Racingmen qui l’ont emporté (24-15).

La première période a été à l'avantage des hommes de Stuart Lancaster, qui ont été dominateurs et efficaces des deux côtés du terrain. Grâce à trois essais de Josua Tuisova (12e), Camille Chat (29e) et Jordan Joseph (33e), les Parisiens disposaient même provisoirement du point de bonus offensif après seulement une demi-heure de jeu. De leurs côtés, les Palois, qui se sont vus refuser un essai juste avant la pause, n’ont inscrit que trois petits points lors du premier acte. Après en avoir manqué une première (19e), Joe Simmonds a marqué une pénalité entre le premier et le deuxième essai du Racing (24e). Le Racing 92 menait ainsi 24-3 après 40 minutes de jeu.

Le Racing a perdu son bonus offensif en seconde période

Revenus métamorphosés des vestiaires, les Béarnais ont été récompensés de leurs efforts après l'essai d'Axel Desperes (48e) face à une équipe francilienne qu'on ne reconnaissait plus et qui ne va inscrire aucun point en seconde période. En fin de match, les Palois poussaient pour revenir au score et ont fait mouche avec Thibaut Hamonou (78e). Mais l'essai du troisième-ligne de la Section n'a pas été transformé par Joe Simmonds. Ce qui mettait fin aux espoirs de Pau de ramener au moins le match nul d'Auxerre. Et au final, c'est de neuf points que le Racing 92 s'est imposé.

Grâce à ce succès, le club de la capitale remonte provisoirement à la cinquième place et se rapproche des phases finales tandis que la Section Paloise, qui reste septième et pourrait se faire doubler au classement par Clermont, Perpignan, Castres ou encore l'Aviron Bayonnais à l'issue de cette 25e journée, s'éloigne de son rêve du top 6.