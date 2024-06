À Auxerre, le talonneur Camille Chat fut de tous les combats quand en face, le meneur de jeu béarnais Joe Simmonds fut bien maladroit dans l’animation offensive…

Les tops

Camille Chat

À Auxerre, le Bourguignon Camille Chat est un peu chez lui et samedi après-midi, a bel et bien prouvé toute l’importance que revêtait pour lui cette deuxième délocalisation de la saison dans l’Yonne. Costaud en conquête, propre au lancer et présent sur les rucks, le talonneur francilien, auteur d’un essai en force, fut surtout très disponible balle en mains.

Le Racing 92 s'est remis la tête à l'endroit en dominant Pau. Les Franciliens consolident leur place dans les six et écartent les Béarnais.



Le film du match > https://t.co/WWYtmJjwqu pic.twitter.com/y1VpRMNcAm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 1, 2024

Vinaya Habosi

On a (enfin) retrouvé le platane mélanésien. Si mauvais contre l’Aviron bayonnais il y a un mois en ces mêmes lieux, le Fidjien Vinaya Habosi a cette fois-ci évolué à son niveau réel, renversant les défenseurs palois à l’impact et légitimant les immenses espoirs placés en lui lors de son arrivée dans les Hauts-de-Seine, l’an passé.

Hassane Kolingar

À Auxerre, le pilier gauche international fut comme à son habitude très disponible dans le jeu courant et, en conquête directe, mit son vis à vis Siate Tokolahi en difficultés dans le secteur de la mêlée fermée. Au fil des week-ends, Hassane Kolingar semble donc monter en puissance.

Les flops

Joe Simmonds

Le meilleur réalisateur du championnat de France a généralement un sacré coup de pompe, encore qu'il fut peu inspiré samedi après-midi dans cet exercice. Mais dans l’animation offensive, alors ? Il fut à Auxerre plutôt inoffensif, voire par moments totalement emprunté, ne donnant jamais de la vitesse à son équipe. La copie du demi d’ouverture béarnais est donc rapidement à revoir, si la Section souhaite marquer les esprits…

Siate Tokolahi

En retard sur ses soutiens offensifs et peu disponible dans le jeu courant, l’international tonguien Siate Tokolahi fut surtout en difficultés en mêlée fermée, où il ne trouva jamais ses marques.

Luke Whitelock

Auteur d’un coup de pied à suivre un rien malvenu sur une situation de supériorité numérique en première période, l’ancien All Black fut globalement passif sur cette rencontre que son équipe avait pourtant ciblée comme décisive…