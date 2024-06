Perpignan s’impose (37-30) face à Bordeaux-Bègles, dans une rencontre folle au scénario remarquable. Si Tuilagi et Ruiz se sont allègrement distingués, Jalibert et Penaud ont manqué de régularité pour l’UBB pour renverser une tendance fâcheuse dès la pause.

Les tops

Posolo Tuilagi

Il fut un danger permanent pour les Catalans dans une défense girondine parfois déroutée. Dans son registre si caractéristique, il a bousculé chaque défenseur de l’UBB à chacune de ses interventions. Le deuxième ligne s’est toujours proposé dans le jeu, a montré un appétit dévorant et fait preuve de précision quand il a fallu assurer la continuité. 4 défenseurs battus pour l’international français, Posolo Tuilagi a affiché des standards à la hauteur de son talent.

L'Usap se fait plaisir contre l'UBB et croit encore au top 6 !



Le film du match > https://t.co/PXhLhkoGqs pic.twitter.com/HlFqSt4eNs — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 1, 2024

Ignacio Ruiz

Le talonneur de l’USAP s’est mué en véritable fer de lance de ses coéquipiers lors de ce duel. Auteur du premier essai de la rencontre qui a lancé son équipe, l’Argentin fut actif à chaque fois que sa zone était recherchée. Un travail de sape confirmé par des lancers en touche de grande qualité, et une activité offensive franchement à la hauteur du jeu pratiqué par les Usapistes. Franck Azéma a trouvé son numéro 2 pour les années à venir assurément.

Tommaso Allan

L’Italien a assuré son rôle à merveille. Comme dernier rempart avec une couverture adéquate, par un instinct déroutant sur une interception tranchante malgré un essai refusé au final pour une faute au préalable. Son jeu au pied étant toujours aussi chirurgical (17 points), l’arrière de l’USAP ne s’est pas démonté quand il ne restait que quelques secondes pour taper en drop la transformation d’un ballon tombé au sol. À l’image des locaux, tout en réussite.

Les flops

Damian Penaud

L’ailier de l’UBB n’a jamais été en mesure d’inverser le cours des débats. Sevré de ballon dans son couloir, à l’image d’une animation offensive plutôt en berne, l’ancien clermontois a souffert de la comparaison face aux consistants Crossdale et Veredamu dans son placement défensif. Pas dans le bon tempo sur quelques incursions girondines avec une passe en-avant évitable en début de seconde période, Damian Penaud n’est jamais parvenu à s’illustrer comme à son habitude malgré son essai plein de panache.

Bastien Vergnes-Taillefer

Le flanker de l’UBB s’est pourtant employé à colmater les nombreuses brèches affichées autour des rucks et des points de rencontres. Insuffisant toutefois, comme cette troisième ligne des Girondins malheureuse et malmenée par le rythme imposé par les Catalans. Auteurs de 14 plaquages, il en aura raté 6, un passif trop lourd pour stopper la machine infernale des Sang et Or.

Matthieu Jalibert

Une relance dans les chaussettes de Penaud, un en-avant sous une chandelle de Mc Intyre et une pression mal gérée, alors que l’UBB revenait de l’enfer, l’ouvreur international n’a pas fait preuve de sérénité lorsque le jeu dictait de l’assurance. Avec 4 plaquages manqués dans sa zone, c’était trop pour inverser la tendance et permettre aux siens de proposer une résistance appropriée aux Catalans.