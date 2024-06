Dans une rencontre longtemps accrochée, les Castrais ont réussi à prendre la mesure de leur adversaire en seconde période pour s’imposer 27 à 18. Filipo Nakosi a proposé du grand rugby alors que Francisco Gomez Kodela est passé à côté de son match.

Tops

Filipo Nakosi

Quand il est dans cette forme, l'ailier fidjien peut faire basculer un match à lui seul, ou presque. On n’ira pas dire que la victoire des Tarnais n’est due qu’à sa performance, mais il est loin d’y être étranger non plus. Sur le premier essai, il se joue magnifiquement de la ligne de touche pour servir Popelin de manière on ne peut plus acrobatique.

Le deuxième, il se le fait tout seul, il contre Hamdaoui et profite d’un rebond favorable pour aller aplatir un nouvel essai de funambule. Note du jury, 10/10.

Jérémy Fernandez

Le demi de mêlée a fait mieux que suppléer Santiago Arata toujours suspendu. S’il connaît un peu de déchet, c’est surtout parce qu’il tente beaucoup, comme ce coup de pied bien senti, mais directement en touche en début de rencontre. Sa passe entre les jambes dans ses propres 22 mètres est parfaite.

En début de seconde période, il suit le beau mouvement collectif castrais et se propose à l’intérieur, il n’a plus qu’à filer dans l’en-but pour donner l’avantage aux siens.

Adrea Cocagi

Lui aussi avait du feu dans les jambes. Mais comme son équipe, il ne fait pas tout bien en première mi-temps avant de revenir des vestiaires bien plus inspiré. Dans le solide duel qui l’opposait à Jérémy Ward, il n'a absolument pas à rougir de sa performance, au contraire. Ses 30 mètres courus avec le cuir dans les mains ne disent rien de sa performance, en revanche ses cinq défenseurs battus (rien que ça !) sont beaucoup plus parlants.

Adrea Cocagi a fait mal à la défense du Stade français.

Flops

Gaëtan Barlot

À l’aise dans le jeu courant à l’image de cette percée après une mauvaise touche des Parisiens, le talonneur international se manque encore une fois en touche. Sur des temps forts du CO, il rate trois lancers de suite et ne permet pas aux siens de concrétiser leur domination. C’est beaucoup trop dans un match crucial comme celui-ci.

Francisco Gomez Kodela

Le pilier droit parisien ne s’est vraiment pas montré à son avantage à Castres. En mêlée, il n’est pénalisé qu’une fois mais a globalement souffert et souvent reculé. Son début de deuxième période est vraiment compliqué, pénalisé d’entrée, il permet au CO de recoller au score. Dépassé dans le jeu, il plaque sans ballon sur le renvoi et est de nouveau pénalisé et reçoit en plus un carton jaune. En défense, ses deux plaquages manqués ne jouent pas en sa faveur.

JJ Van der Mescht

Le solide deuxième ligne parisien avait de l’envie à revendre à Pierre-Fabre, peut-être trop. Il est pénalisé deux fois, une première pour un grotesque plaquage haut sur Papalii, une seconde pour un mauvais soutien. Il touche peu le ballon et ne fait pas de différence en attaque, de l’autre côté du terrain, il manque un de ses cinq plaquages. Les Parisiens auront besoin d’un autre Van der Mescht en phase finale.