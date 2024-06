Depuis une quinzaine de jours, les différentes sorties dans la presse des Auvergnats ont été reçues avec fraîcheur au sein du groupe varois. Un levier de motivation de plus, s’il en fallait un alors qu’un succès qualifierait Toulon en phase finale, avant de retrouver un Mayol déjà complet et qui s’annonce bouillant.

Le jeu médiatique sert aussi à faire passer des messages. Ragaillardi par leur folle remontée au classement et leur bonne série (cinq succès sur les sept derniers matchs toutes compétitions confondues), Clermont a affiché ses ambitions avant de venir à Mayol promettant un "match de phase finale" tout en annonçant se préparer en conséquence.

Les Rouge et Noir, derrière Pierre Mignoni, ont préféré se recroqueviller sur eux et se faire silencieux. Les différentes déclarations ont été abordées dans le secret du vestiaire. L’entraîneur de Toulon a mis le premier les pieds dans le plat face à la presse : "J’ai lu que c’était un match très important, j’ai compris (sourire). Je le sais. À mes joueurs, j’ai juste dit qu’il fallait se concentrer sur notre performance. Il y aura des conséquences après ce match. Maintenant, on doit valider notre parcours face à une belle équipe. J’ai bien entendu et compris que ça serait très difficile. On va se concentrer sur nous, mais j’ai bien entendu. On se motive déjà nous-mêmes, face à un adversaire que l’on respecte."

Capitaine de Toulon, Teddy Baubigny a en revanche avoué que les missives ont piqué l’orgueil du groupe, avant de poursuivre : "On a appris que Clermont s’était beaucoup entraîné ces dernières semaines. Clermont est une bonne équipe. Elle poursuit sa remontée, elle est surprenante. C’est une équipe solide, avec de grosses individualités. Mais vous savez toutes les équipes s’entraînent, je ne crois pas qu’on a chômé. Tant mieux, ça sera un gros match. On est impatients. Mayol est plein depuis deux semaines. On a envie de faire un gros match pour répondre à cet engouement. […] On a envie de mettre le RCT où il a envie d’être depuis quelques années. On va tout faire pour valider des choses."

Le passif de l’aller

Concurrents et rivaux lors de la décennie 2010, Toulon et Clermont sont rentrés dans le rang ces dernières années. À l’heure de se jouer une si chère place dans le top six, les vieux relents historiques sont ressortis. L’un d’entre eux date de six mois. Pour la dernière en carrière d’Alun Wyn Jones, les Minots de la Rade, accompagnés de quelques expérimentés comme Serin, avaient fait tomber le Michelin (28-30). Un résultat qui a forcément vexé l’ASMCA. "Ça reste un super souvenir, appuie le demi de mêlée. Ce sont des petits moments importants dans une saison. Quand on est allés là-bas, on nous promettait l’enfer. Avant le match, on n’était pas tellement tranquilles. C’est un super moment de carrière, j’avais vécu la même chose avec l’UBB, en coupe d’Europe, avec une équipe remaniée. On avait gagné, et j’avais eu la même sensation. C’est compliqué de gagner au Michelin, mais on avait su marquer la fin de carrière d’Alun Wyn, les départs de Noah (Lolesio) et de Noa (Nakaitaci). Les jeunes avaient le sourire. Ça a rassemblé le groupe. On espère la même chose dimanche."

Et si le bonheur du Michelin est désormais loin, ce choc dominical crée une "excitation" particulière dixit Serin : "Il y a eu un petit jeu, déstabilisation d’un côté ou de l’autre (il souffle). On se concentre sur nous parce qu’on a été loin de nos standards contre Oyonnax. Cette équipe nous a mis en difficulté malgré la victoire. On devra être à notre top face à Clermont. Clermont est en "renaissance". Cette équipe a eu un petit creux, comme nous. Elle revient avec de l’intention et de la qualité. On sait ce qui arrive." Les derniers mots de mises en garde sont pour Mignoni : "L’excitation ne veut pas dire précipitation. On a entendu, depuis 15 jours, que ça serait un match difficile. On est prévenus. Je le répète, mais l’excitation ne doit pas amener de la précipitation. Pour l’instant, ce n’est pas l’heure du match." Alors vivement dimanche.