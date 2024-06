La joueuse de l’équipe de France, Lou Noël, était forcément très satisfaite de la performance tricolore face à l’Irlande, lors du deuxième match du tournoi de Madrid qui permet aux Bleues de se qualifier pour les demi-finales. Elle est maintenant impatiente d’en découdre avec l’Australie qui sera la finale de la poule B. Une première place qui sera très importante pour la suite.

"La défense est une grosse partie de notre projet et c’est avec elle que notre équipe s’exprime le mieux, même si nous sommes aussi contentes de ce que nous avons fait en attaque. Nous sommes contentes d’avoir montré notre visage en défense. Nous savons que ce format ne laisse pas la place à l’erreur, et je crois que nous avons rempli le contrat sur les deux premiers matchs mais il en reste encore un à gagner. La première place de la poule est toujours importante, surtout dans une échéance comme celle-ci et celle des Jeux Olympiques. Montrer que nous sommes capables de battre tout le monde, c’est très important pour nous et notre confiance. Nous gagnons en sérénité de tournoi en tournoi et ce match face à l’Irlande l’illustre bien.", explique Lou Noël.

La joueuse de l’équipe de France ajoute : "La première mi-temps est bataillée et le score est équilibré. On sait que ce n’est jamais gagné à VII. Il restait sept minutes et je pense que nous avons mis les points qu’il fallait. On fait toujours du mieux que l’on peut pour mettre le maximum de points possible. Inscrire trente points, c’est une bonne performance même si on peut toujours faire mieux."