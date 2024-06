Les Français étaient forcément déçus après leur défaite face à l’Argentine (26-12) mais le capitaine Paulin Riva veut rapidement se projeter sur le dernier rendez-vous face à la Grande-Bretagne qui sera décisif pour se qualifier pour le dernier carré de cette grande finale de Madrid. Verdict à 20h55.

Paulin Riva : "Nous avons manqué de maîtrise dans nos sorties de camp d’entrée de match. Nous n’arrivons pas à nous imposer et on leur donne un essai un peu gratuit. Nous n’avons pas assez mis la main sur la balle et j’avoue que ce carton jaune nous a pas aidé face à une grande équipe contre l’Argentine, car c’est une équipe qui met beaucoup de combat dans les rucks. Elle est très dense et on y perd beaucoup d’énergie. Malgré cela, il n’y a pas que du négatif. Il y a eu des bonnes séquences défensives, mais aussi des séquences offensives, notamment à la fin quand on marque cet essai avec Nelson Epée. On va vite analyser ce qui n’a pas marché et vite basculer sur le match contre la Grande-Bretagne pour aller chercher la qualification […] Le tournoi n’est pas fini".

Théo Forner : "Nous n’avons pas été bons dans l’engagement. Nous ne sommes pas rentrés dans la défense des Argentins qui nous ont pressé. On s’est fait intercepté et nous n’avons pas été efficaces sur les coups d’envoi et sans ballon, on ne peut pas gagner contre cette équipe. Nous n’avons pas mis les ingrédients qu’il fallait. On doit mettre notre jeu en place sans se préoccuper de l’adversaire. Nous ne sommes pas restés dans nos principes et c’est rageant. Nous avons une place en demi-finale à aller chercher maintenant contre la Grande-Bretagne. Il fait vite se reconcentrer pour aller le gagner".