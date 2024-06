La capitaine de l’équipe de France féminine, Carla Neisen, était forcément déçue de la défaite face à l’Australie (28-14) mais elle souhaite rapidement sur le dernier jour de compétition puisque les Françaises sont qualifiées pour les demi-finales où elles devraient retrouver les Néo-Zélandaises, intouchables lors des quatre dernières étapes.

Que vous a-t-il manqué pour battre cette équipe d’Australie ?

Un manque d’agressivité sur la première mi-temps et des petites choses qui ne passent pas contre les Australiennes. On encaisse des essais en bout de ligne alors que l’on s’était dit qu’il fallait bien fermer les extérieurs. Je pense que nous allons régler ces petits problèmes à la vidéo mais il faut surtout basculer sur la journée de demain. Ça va être hyper important donc il faut oublier ce match.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande paraissent au-dessus actuellement. Est-ce dur de basculer sur cette confrontation face aux Australiennes après deux matchs abordables ?

C’est une discussion que nous avons. Il faut arriver à passer un cap quand nous arrivons sur de tels matchs, comme des quarts ou des demi-finales. Il faut accélérer à ce moment-là et ne pas stagner. Les matchs de poule se passent souvent bien pour nous mais le but est d’aller encore plus haut. C’est ce qui nous manque. À nous d’aller le chercher, de s’en donner les moyens.

Tout est encore possible…

Tout à fait. Nous avons perdu ce match mais le plus important, ce sera demain avec deux matchs à jouer. Nous avons une demi-finale qui nous attend. Il faudra tout donner Il faut penser à la récupération, basculer dans nos têtes et gommer toutes les petites choses que nous n’avons pas bien fait aujourd’hui.

Que vous inspire la Nouvelle-Zélande que vous devriez retrouver en demi-finale ?

C’est le dernier carré. Il faut monter le curseur encore plus haut. Il ne faut plus hésiter, être nous et jouer notre rugby. Il faut être à fond dans notre projet. Si nous avons envie, ça passera.

Vous avez notamment déjà battu ces Néo-Zélandaises. Que faut-il faire pour les battre ?

Il faut arriver à leur mettre une grosse pression défensive pour les empêcher de jouer et de mettre en place leurs animations de jeu. Il faut les empêcher de jouer au rugby. De notre côté, il faut jouer au rugby, nous faire plaisir et surtout tout donner.