Déçu et frustré de cette défaite à Vannes (27-21), le demi de mêlée biterrois Samuel Marquès était tout de même fier du comportement affiché par son équipe et de la saison réalisée par les Héraultais. Une année exceptionnelle qui aura ravivé la flamme à Béziers.

Que ressentez-vous après cette défaite en demi-finale (27-21) ?

J'ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière, mais ce soir, il y a beaucoup de déception et frustration. On finit trois fois dans l’en-but sans être récompensé, donc forcément c’est dur. Moi le premier, je commets un en-avant au moment d’aplatir et plusieurs erreurs. Comme sur cette pénalité que je joue vite en première mi-temps alors que l’on a le vent dans le dos et que je dois prendre les points. Je suis un peu un chien fou, les mecs me suivent et ça permet de mettre du rythme. J’apprends aussi. On a la chance de faire un sport qui nous apprend chaque week-end. Mais il y a aussi beaucoup de fierté car nous avons réussi à faire trembler cette très grosse équipe vannetaise qui mérite sa place en finale car elle tourne autour depuis plusieurs années. Je suis aussi hyper fier du groupe car on a montré notre visage, celui que l’on a montré tout au long de la saison. On a essayé de jouer au rugby, en déplaçant le ballon. Nous n’avons jamais douté de notre capacité à tenir le ballon. Cette dernière action le prouve une nouvelle fois.

Avez-vous cru à un nouvel exploit de remonter tout le terrain comme contre Brive en barrage lors de cette dernière action ?

Sans faire offense aux Vannetais, je trouve que nous les avons dominés sur l’ensemble du match. C’est une très grosse équipe et tout le monde nous voyait fatigués, partis pour prendre quarante points. Et pourtant, on a un dernier ballon pour gagner, en finissant mieux qu’eux. Je croyais très fort en cette dernière offensive. Je me suis dit que nous allions refaire le coup de Brive, et on ne passe pas loin… On tenait le ballon et je sentais Vannes fébrile sur cette fin de match. L’équipe n’a jamais lâché ou douté malgré treize points d’écart. Nous arrivions à marquer directement après avoir encaissé des points.

Êtes-vous conscients d’avoir tout de même réalisé une très belle saison ?

On a un peu réveillé cette ville de Béziers qui attendait ça. On a montré que l’on avait du cœur, que l’on a mouillé le maillot et c’est l’essentiel. C’est encourageant pour la suite. Notre équipe est jeune, malgré mon vieil âge (sourire). Il y a un bel avenir. Ce soir, toute l’équipe est déçue pour les supporters, car elle aurait aimé aller à Toulouse et ramener quelque chose, mais il faut savoir rebondir.

Justement, quelle est la suite ?

On va se reposer car on a besoin de vacances. Mais j’ai déjà hâte de reprendre de retrouver mes coéquipiers la saison prochaine car on vit vraiment bien ensemble.

Artisan de la victoire historique du RC Vannes, Maxime Lafage n’a pas franchement usé de la langue de bois à l’issue de la rencontre. Le demi d’ouverture annonce clairement la couleur !



L'interview : https://t.co/6nOu1cZpEe pic.twitter.com/9i4xQ1g0YZ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 1, 2024

Personnellement, vous avez vécu une sacrée saison avec la Coupe du monde avec le Portugal et cette aventure avec Béziers. Comment l’avez-vous vécue ?

Je ne sais même pas. C’est beaucoup plus qu’une saison. Ça fait deux ans que je vis des émotions fortes entre la descente avec Carcassonne, la qualification pour le Mondial à la dernière minute avec le Portugal, et une Coupe du monde extraordinaire… Et puis j’arrive dans ce groupe biterrois avec cette envie de reprendre rapidement car je sentais qu’il y avait quelque chose à faire. Dès mon arrivée, j’ai pris beaucoup de plaisir, j’ai retrouvé des amis.