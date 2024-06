Artisan de la victoire historique du RC Vannes, qualifié pour la première fois de son histoire en finale de Pro D2, Maxime Lafage n’a pas franchement usé de la langue de bois à l’issue de la rencontre. Au contraire. Le demi d’ouverture annonce clairement la couleur. Le RCV veut désormais décrocher le titre de champion de France.

Vous rendez-vous compte de ce que vous avez réalisé en vous qualifiant pour une première finale historique pour le RCV ?

J’en parlais avec Jules Le Bail, je crois que je ne me rends pas encore compte de ce qu’on a fait. Je suis juste heureux pour le staff, pour le public qui ne connaît pas forcément bien le rugby mais qui nous suit comme tout le temps. Les gens sont à fond derrière nous, tous les jours. Mais je ne réalise pas encore que nous sommes entrés dans l’histoire. Tout simplement parce que je suis un compétiteur. Et il nous reste un dernier match dont j’espère qu’on sortira victorieux.

À votre arrivée sur le port, l’accueil a été incroyable. Comment l’avez-vous vécu ?

J’ai eu l’impression d’arriver au stade vélodrome de Marseille. C’était énorme. Ça nous a mis dans le bain. On a vite su où on mettait les pieds. Le public attendait qu’on le fasse rêver, c’est ce qu’on a fait. Et je suis heureux pour le groupe mais la route est encore longue.

Les Vannetais sont venus à bout de l'ASBH (27-21) grâce à l’activité de son pilier Andy Bordelai et de la maîtrise de Michael Ruru. Côté biterrois, les imprécisions et les fautes du pourtant expérimenté Tim Nanai-Williams auront coûté cher.



Les notes > https://t.co/VePLkVzxV6 pic.twitter.com/skilsNc9bl — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 31, 2024

Pourtant, vous avez semblé parfois inhibé par la pression…

Une grosse partie de l’effectif n’avait pas joué depuis trois semaines. Il fallait se remettre dans le bain, ça nous a pris un peu de temps. J’ai raté cette première pénalité qui ne nous a pas mis très bien dans le match. Mais nous avons été plus cohérents que lors de notre dernier match à La Rabine contre Brive. On a su construire le match brique par brique, pour enfoncer le clou en fin de match. Jusqu’à cette dernière action où on a eu un peu peur. On avait tous vu le match contre Brive lors du barrage et on s’est posé des questions. Mais on a très bien défendu. Ça montre le caractère de l’équipe.

Avez-vous le sentiment d’avoir été pragmatique ?

Ce qui est sûr, c’est que nous avons su scorer au bon moment. On a su garder notre avantage au tableau d’affichage. On a fait preuve de maturité sans jamais paniquer.

La qualité de votre défense a-t-elle été décisive ?

Sur des matchs couperets de la sorte, ce n’est pas le rugby qui permet de gagner. Regardez la finale de la Coupe d’Europe. Ce n’était pas le top rugbystiquement. Mais dans l’envie, dans la solidarité, c’était énorme. Et c’est comme ça que nous avons gagné le match.

A lire aussi : Pro D2 – Vannes crucifie Béziers et rejoint Grenoble en finale

Allez-vous fêter ce succès historique ?

On va boire quelques bières, mais j’aurai un goût en cas de défaite en finale. On va vite basculer.

Désormais, l’objectif, est-ce la montée en Top 14 ?

J’espère bien ! Si le club est satisfait d’une finale, je n’ai rien à faire ici. On joue pour gagner. L’objectif suprême maintenant, c’est de gagner.