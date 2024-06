Filipo Nakosi, Adrea Cocagi, Vilimoni Botitu et Leone Nakarawa ont livré une partie pleine pour permettre au CO de remporter cette confrontation face au Stade français et garder espoir en la qualification.

Avec les titularisations de Filipo Nakosi sur une aile, de la paire Adrea Cocagi – Vilimoni Botitu au centre, de Leone Nakarawa en deuxième ligne, le Castres olympique avait fait le choix de faire confiance à ses magiciens fidjiens pour cette dernière à Pierre-Fabre. Le pari s’est avéré payant tant les îliens du CO ont livré un match plein, chacun dans leur registre. D’abord, Leone Nakarawa s’est démultiplié pour amener du liant au jeu castrais. Comme à son habitude cette saison, il n’a cessé de faire briller ses partenaires avec ces nombreux offloads dont lui seul à le secret (il est le meilleur spécialiste de ce secteur du championnat). À 36 ans, le vétéran des Fidjiens du CO a marché sur l’eau, en apportant aussi une belle moisson en touche (un secteur pourtant déficitaire à Castres sur ce match). Lorsqu’il évolue à ce niveau, celui qui fut élu meilleur joueur européen en 2016 est absolument indispensable. Au niveau des trois-quarts, Adrea Cocagi et Vilimoni Botitu ont "découpé" du Parisien à tour de bras en se montrant très présents dans les phases défensives. Surtout, les deux îliens ont montré leur complémentarité au centre de l’attaque : Cocagi en brise-murailles qui mobilise les défenseurs, Botitu en créateur inspiré. On se souviendra de l’essai offert à Jérémy Fernandez à la 46e minute sur une passe lumineuse après être passé au sol. Enfin, comment ne pas parler de Filipo Nakosi ? Si l’ailier n’a pas fait la meilleure saison de sa vie et qu’il n’a pas eu le temps de jeu et le rendement auquel il avait habitué les supporters castrais (il ne sera pas conservé la saison prochaine), il a montré qu’il était toujours un redoutable chasseur d’essais et la qualité de ses mains. C’est lui qui a marqué le troisième essai castrais après avoir contré un dégagement de Kilyan Hamdaoui. Du bel ouvrage qui permet au CO de croire encore en une hypothétique qualification.