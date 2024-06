L'ASM Romagnat a patiemment construit sa victoire face au Stade toulousain (27-15) et s'offre le second et dernier billet pour la finale. Les coéquipières de Jessy Trémoulière affronteront le Stade bordelais.

Dans leur antre d'Ernest Wallon, les Toulousaines de Pauline Bourdon Sansus n'ont pas réussi à s'imposer malgré un public assez nombreux. Elles ont subi la patience, la défense propre de l'ASM Romagnat et surtout son pragmatisme. Les Jaunardes remportent cette rencontre et filent donc rejoindre le Stade bordelais en finale. Dans une rencontre plutôt fermée et stratégique -un style assez opposée à ce que l'on a pu voir lors du match précédent- ce sont les Clermontoises qui ont su se montrer réalistes. Romagnat a construit sa victoire petit à petit, bien que le 6-3 en faveur des visiteuses laissait les spectateurs sur leur faim. Une fin de match prolifique Lors du deuxième acte, les défenses ont encore pris le pas sur les attaques. Mais la discipline et la mêlée continuait à être fructueuse pour les Clermontoise. Avec une Trémoulière ultra-décisive et précise au pied qui n'en demandait pas tant, l'ASM distançait petit à petit des Toulousaines pourtant entreprenantes mais brouillonnes. En fin de match, le bouquet final a eu lieu avec trois essais en moins de cinq minutes. Tuy d'abord, en solo, faisait le break en filant sous les poteaux. Derrière, c'est Dedy qui relançait les espoirs avant que Fiafialoto ne les achève definitivement. Les Jaunardes sont donc qualifiées pour le tour suivant, la finale. Elles y affronteront le Stade bordelais.