Ce samedi, à Ernest-Wallon, les filles du Stade bordelais ont composté leur billet pour la finale du championnat d’Elite 1. Elles ont disposé de leurs homologues de Blagnac sur le score de 29-19, bien que la deuxième période fût en faveur des Caouecs.

C’est officiel : elles tenteront de conserver leur trophée ! Dans un remake de la finale précédente, les Lionnes du Stade bordelais sont qualifiés pour la finale d’Elite 1 féminine. Ce samedi, au stade Ernest-Wallon, les joueuses girondines ont vaincu (29-19) les filles de Blagnac principalement en première période. Sous un temps orageux et pluvieux parfois, les Bordelaises ont fait parler leur puissance pour mettre à mal un effectif haut-garonnais en difficulté. Dans le sillage d’une Madoussou Fall impactante et d’une Julie Annery inépuisable, les Bordelaises ont marqué physiquement les Bleues de Blagnac. Deshayes et Sochat ont, à deux reprises, récompensé le travail de sappe des leurs. Après deux ballons portés, chacune de part et d’autre du terrain, la pilière et la talonneuse ont inscrit leurs essais. Derrière, c’est Lavabre qui s’est offert un doublé. Une première réalisation après une passe au pied transversale d’Arbez, un deuxième après une course en solo de 70 mètres. À la pause, le 29-0 semblait logique tant la domination territoriale était en faveur des championnes en titre.

Blagnac y aura cru

Mais au retour des vestiaires, le visage blagnacais est tout autre. Plus de maîtrise, plus de duels gagnés aussi et les Caouecs retrouvent des couleurs. En inscrivant deux essais, les filles de Blagnac peuvent croire à un retour et mettre le doute dans la tête des Bordelaises. Une occasion en or de recoller au score est galvaudée par Lina Queyroi, qui oublie un deux contre un d’école (bien que son coup de pied par-dessus ait failli lui réussir). Finalement, les coéquipières de Gabrielle Vernier marqueront un dernier essai juste avant la fin du match par Lainé. Si elles ont dominé ce deuxième acte sans contestation, elles n’auront pas été assez précises dans les transmissions pour revenir au score. Ce sont donc le Stade bordelais et ses Lionnes qui retrouveront le stade Pierre Rajon de Bourgoin, où se déroulera la finale d’Elite 1. Ce sera face au Stade toulousain ou à l’ASM Romagnat.