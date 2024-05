Avec une équipe remaniée et rajeunie, les Stadistes veulent être Portés par l’euphorie du titre en Champions Cup et le rêve de doublé, malgré une préparation forcément tronquée.

Après la titanesque victoire contre le Leinster samedi dernier, offrant au Stade toulousain son sixième titre sur la scène "européenne", la question est évidemment venue rapidement sur le tapis. C’est-à-dire la fin de saison qui attend les troupes d’Ugo Mola et peut leur donner la possibilité d’inscrire plus encore cette génération dans la légende. Mais, derrière cent minutes dantesques au Tottenham Hotspur Stadium, c’est d’abord le devoir de récupération qui s’imposait. "Connaissant mes garçons, je sais qu’ils vont célébrer pendant deux ou trois jours puisqu’ils ont déjà essayé de me gratter le mercredi qui arrive", rigolait le manager. En partie raté puisque, si les festivités furent effectivement à la hauteur de la démesure de ce groupe, il a bien repris le chemin de l’entraînement mercredi après-midi pour une séance certes allégée. "L’intensité a été immense et les corps sont meurtris", disait aussi Romain Ntamack à Londres. En ce sens, la position actuelle du club, leader du Top 14 et assuré d’être en demie à Bordeaux, est presque une aubaine. "Nous sommes soulagés d’être déjà qualifiés, ce qui nous met un poids en moins sur les épaules, et nous ferons évidemment tout notre possible pour aller de nouveau au bout", poursuivait l’ouvreur.

Mola : "Se remettre au boulot"

Comme en 2021, les Stadistes rêvent bien sûr de remporter les deux compétitions dans lesquelles ils sont engagés. "Parler de doublé serait présomptueux, tempérait Mola. La demie, oui, on va y penser forcément, en essayant de se régénérer au mieux pour affronter La Rochelle et nous déplacer à Lyon. Ensuite, on verra si on est capable de se remettre au boulot avec l’énergie nécessaire pour être performant en demi-finale." La quête de fraîcheur, mentale et physique, tel est le défi du staff toulousain, d’autant que l’effectif a laissé beaucoup de plumes dans le combat face aux Irlandais, avec les blessures de Meafou, Marchand, Ahki ou Brennan (voir page 5). Sans compter l’énorme débauche d’efforts et les émotions qu’il faudra inévitablement digérer. Voilà pourquoi, avec le relatif confort qui est le sien, l’encadrement va logiquement procéder à de nouvelles rotations lors des deux week-ends qui arrivent, même si les Rouge et Noir aimeraient sécuriser la première place et avoir droit à la demie du vendredi soir. Dimanche, pour une réception au Stadium haute en symbole de Rochelais vainqueurs de la Champions Cup en 2022 et 2023, l’équipe stadiste sera ainsi largement remaniée et rajeunie. Mais, malgré la fatigue et la décompression naturelle, elle espère être portée par l’euphorie récente, accentuée par ce sacre majuscule. Et par la folle ambition d’un nouveau doublé.