Bien que deuxième meilleure attaque du Top 14, Toulon, malgré des résultats positifs, est ressorti frustré de ces dernières prestations.

Dans un monde fait de datas, il y a les chiffres et l’interprétation de ces données. Indéniablement, le RCT connaît une période faste avec six succès lors des huit dernières journées. Une série qui met les Varois en position favorable en vue d’une qualification. Elle pourrait être entérinée ce dimanche en cas de succès face à Clermont, ce qui représenterait une première depuis 2018.

Et pourtant, les dernières copies n’ont pas été au goût d’un club qui a fait grimper le degré d’exigence au fil d’un exercice inconstant. Responsable de l’attaque, Andrea Masi, dont les idées ont été contestées en interne, conçoit qu’une "grande marge de progression" demeure. "Contre Oyo il y avait de la frustration, car on n’a pas assez joué. C’est la vérité, il faut aller au-delà du résultat. On n’a pas fait ce que voulait faire. La victoire est importante, mais il faut gagner en prenant du plaisir et en maîtrisant notre sujet. On sait tous que l’on peut faire mieux. On a marqué dernièrement beaucoup d’essais sur des turnovers, mais nos lancements ne sont pas encore assez précis notamment après les mêlées et touches." L’Italien n’en reste pas moins confiant : "Je savais que ça serait dur, et j’ai été très honnête avec Pierre (Mignoni) : il nous fallait a minima une saison pour peaufiner notre style de jeu. Je sens que, petit à petit, ça arrive à l’entraînement. Ça me satisfait, il reste à le voir plus souvent en match. Il n’y a pas de secret : il faut répéter nos structures pour les intégrer pleinement."

Un consensus sur "l’organisation"

Il a surtout fallu faire accepter une nouvelle méthode. Un système décrit comme "exigeant" par plusieurs acteurs, qui a longtemps posé question entre ceux qui étaient "archi pour ou archi contre". Les mécontents s’estimaient bridés et en incapacité de prendre des initiatives personnelles. À Toulon, la demi-mesure n’existe pas et Masi, pour la première fois, consent à avouer des dissensions. "Je n’utilise quasiment plus le terme de système (sourire). Je l’ai dit cette semaine pour la première fois en cinq mois. Je me suis rendu compte qu’il était un peu trop négatif, trop rigide. Ce n’est pas ma philosophie. On va parler plutôt d’organisation, dans celle-ci, il y a des options qui permettent à nos joueurs d’être en position de jouer des duels. Je vise le un contre un. Je n’ai jamais voulu que les joueurs soient des robots. Je me suis peut-être trompé dans mon explication, dans la façon de mettre en place cette organisation."

L’intéressé avoue même une "remise en question" : "Je reste quelqu’un ouvert d’esprit, et les joueurs le sont aussi. Cette saison, j’ai beaucoup appris. J’ai modifié des choses dans mon management. À mi-saison, le staff a compris que ce qu’on faisait avec ce groupe, pas celui avec qui on avait entamé la saison, cela ne marchait pas. Il faut être honnête. Il y a des motifs qui doivent rester en interne, mais l’essentiel est là : on s’est remobilisé pour le bien du club." Les désaccords aplanis, Masi et Toulon cultivent la sérénité à l’orée d’un premier grand rendez-vous face à l’ASM : "On sent monter l’excitation, mais il ne faut pas s’enflammer trop tôt. Si nous construisons petit à petit le match, en prenant du plaisir, un objectif sera atteint."