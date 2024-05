Pour son dernier match de la saison à domicile, l’Usap entend entretenir l’espoir d’une qualification tout en honorant ses emblématiques partants. Deux quêtes cruciales.

Perpignan, neuvième à trois longueurs seulement du Racing 92, peut-elle vraiment espérer finir dans le top 6 ? Quelle serait la véritable plus-value, au-delà des finances, d’une possible qualification pour la Champions Cup ? Au-delà de toutes les hypothétiques et hasardeuses projections de juin, une évidence s’impose à ce jour : l’Usap version 2023-2024, à la fois conquérante et enthousiasmante, se doit de finir sur la plus jolie des notes à la maison.

Sacha Lotrian et ses partenaires entendent écrire le plus beau des dénouements à leur surprenante épopée. Et advienne que pourra : "La saison est déjà très, très belle, évoque le pilier gauche. Notre parcours est magnifique : il y avait l’arrivée d’un nouveau manager, un collectif à recréer, ça a été dur au début mais nous sommes montés en puissance et il en est ressorti un groupe fort et uni. La qualification n’était pas un objectif, du moins pas au début. Mais désormais, on veut ce qu’il y a de mieux pour le club en terminant le plus haut possible pour l’avenir et aussi pour se créer de beaux souvenirs."

"Je le resterai toute ma vie…"

Sur ces deux plans, la réception de l’UBB revêt une importance capitale : "Ce dernier match à Aimé-Giral peut nous ouvrir les portes de la qualification si l’équipe remplit sa mission. Et puis c’est une opportunité de se rattraper après la défaite contre Clermont. Nous n’aurions pas dû perdre cette rencontre. Ça s’est joué sur des petits rien et ça nous a bien agacés." D’autant plus avec tous les incidents survenus dans les travées ce jour-là…

Au-delà de l’aventure collective, des histoires personnelles mériteront ce qu’il y a de mieux. Sacha Lotrian, en partance pour Clermont, est un de ces cas particuliers : "Je suis né ici, je suis Catalan et je le resterai toute ma vie. En plus, ce sera mon 100e match avec le club. Ça fait encore plus d’émotions. Tout ça, il va falloir le gérer pour ne pas se griller. Vous savez, on est un peu sanguins par chez nous, on parle beaucoup avec le cœur. Mais les sentiments devront ne monter qu’une fois le match terminé." Samedi, Aimé-Giral lui dira bon vent, aux côtés d’autres figures connues et respectables du vestiaire : "J’ai beaucoup de respect pour ces joueurs qui ont de grandes carrières : Xavier Chiocci a été trois fois champion d’Europe, Kélian Galletier a été international, Mathieu Acebes est devenu un emblème du club… Pour eux, il faut qu’on aille chercher de nouveaux succès. Ils méritent de finir sur une bonne note." La fête promet d’être belle. La fin pourrait être grandiose.