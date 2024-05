Samedi, le centre international geoffrey doumayrou disputera son dernier match au ggl stadium. Avec la perspective d’un match de barrage pour le maintien.

Il aurait mérité une meilleure "der’ à domicile", Geoffrey Doumayrou. Comme d’autres d’ailleurs, qui n’auront même pas ce privilège et sur qui nous reviendrons plus tard. Il aurait aussi mérité une meilleure dernière aventure avec le MHR, le club qui le révéla au plus haut niveau après avoir fait ses premiers pas de rugbyman au Pic-Saint-Loup. Non pas que le centre ait connu une maigre carrière : avec deux titres de champion de France (2015 et 2022), un Challenge européen (2017) et 13 sélections dans la besace, on ne compte pas ceux qui se damneraient pour n’avoir que le quart de ce palmarès. Mais il faut reconnaître que son dernier bail au MHR fut réduit : après une bonne première saison (16 apparitions, 14 comme titulaire), il se fit plus rare sur le terrain : cinq apparitions en 2022-2023, et six jusqu’ici cette saison.

Samedi, Doumayrou disputera donc son septième match de la saison avec le MHR. Probablement pas le dernier, mais il fera ses adieux au GGL Stadium. Car mercredi, en conférence de presse, le Tricolore a annoncé qu’il allait tirer sa révérence : "L’année dernière, cela avait été compliqué avec les croisés (rupture des ligaments croisés d’un genou survenue contre les London Irish le 22 janvier 2023, N.D.L.R..) et cette année j’ai eu beaucoup de soucis musculaires, dus peut-être à l’âge. Cela m’a conforté, je pense qu’il faut aussi savoir s’arrêter et ne pas faire une année de plus. Là, c’est la fin. J’ai eu des propositions d’ailleurs mais je n’ai plus d’hésitation vu l’année compliquée que j’ai eue physiquement. Je sais que j’ai envie de tourner la page, de faire d’autres sports à côté, de profiter de mes enfants." Il manquera au MHR, c’est certain. Julien Tisseron nous le répétait encore mercredi : "Geoff’, c’est quelqu’un de très important dans la ligne. Son expérience, son vécu des matchs de très haut niveau… Je ne sais pas comment l’expliquer, mais quand il est là plusieurs secteurs de jeu s’améliorent d’un coup." L’ex-Bayonnais n’est pas le premier à nous parler de l’impact positif de son coéquipier qui, à défaut de signer des coups d’éclat, sait se montrer efficace, fiable, sécurisant, facilitant. Un joueur qui tire son équipe vers le haut sans forcément attirer la lumière sur lui, en somme. "Il sera très important dans les semaines à venir, aussi", ajoutait justement Tisseron.

Certains n’auront pas ce privilège…

Au moins, Doumayrou pourra faire ses adieux au public du GGL Stadium. Chose que tous ne pourront pas faire, à l’image d’une autre figure emblématique de cet effectif, le pilier Greg Fichten, à qui le staff a préféré Enzo Forletta pour prendre place sur le banc. Au club depuis huit longues saisons au cours desquelles il a pris part jusqu’alors à 124 rencontres, le gaucher qui fut révélé à Narbonne n’aura pas la joie de disputer son dernier match à Montpellier. Comme d’autres, qui quitteront ce navire fou à l’issue de la saison : "Les leviers de motivation ne manquent pas pour ce match, assurait Tisseron, mais pour ceux qui partent, les blessés longue durée comme Antho’ Bouthier, les supporters et même nous, on se doit de gagner." Tout est dit.