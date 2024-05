Ce week-end se joue la 25ème journée de Top 14. Certaines équipes jouent gros dans la course à la qualification et des rencontres vont avoir une importance capitale à ce niveau-là. Voici nos pronos pour le vingt-cinquième épisode de cette saison 2023/2024 !

Racing 92 – Pau

Sur une série de trois défaites consécutives en championnat, le Racing n’avance plus. Les Franciliens n’ont pas le droit à l’erreur face à Pau s’ils veulent garder leur place dans le top 6. Privés de leur Paris La Défense Arena, les Racingmen reçoivent une nouvelle fois du côté d’Auxerre, où ils s’étaient inclinés il y a trois semaines contre Bayonne (28-37). Face à eux, ils vont retrouver des Palois qui jouent un véritable huitième de finale. En cas de victoire, les Béarnais feraient un grand pas vers la phase finale.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Perpignan – Bordeaux-Bègles

La magie d’Aimé-Giral va-t-elle encore opérer ? Battus lors de leur dernière réception par Clermont, les Perpignanais doivent l’emporter contre l’UBB s’ils veulent encore y croire dans la course à la phase finale. Avec cette 25ème journée, les Catalans ont trois points de retard sur la sixième place. De son côté, Bordeaux-Bègles peut s’assurer un barrage à domicile avec un succès loin de la Gironde. Les Unionistes peuvent toujours croire à une qualification directe pour les demi-finales, même s’ils ont un important retard de points sur le Stade français. Cette rencontre s’annonce serrée.

Notre pronostic : victoire de l’Usap, bonus défensif pour l’UBB

Oyonnax – Bayonne

Avec dix points de retard sur Montpellier à deux journées de la fin, les Oyonnaxiens sont condamnés à 99 % à la relégation en Pro D2 à l’issue de cette saison. Si jamais les Oyonnaxiens ne prennent pas cinq points face à Bayonne, cette descente sera officielle. Elle le sera également si Montpellier prend au moins un point contre Lyon, quel que soit le résultat des Oyomen. Bref, cette partie contre l’Aviron sera celle du jubilé pour les joueurs qui vont quitter le navire rouge et noir dans quelques semaines. Malgré la situation, une dernière victoire à domicile ne serait pas de trop. Déjà maintenus, les Bayonnais n’ont plus grand-chose à jouer même s’ils peuvent encore croire à une qualification pour la phase finale. Pour cela, il faut gagner.

Notre pronostic : succès de Bayonne

Castres – Stade français

Sur courant alternatif depuis plusieurs semaines, les Castrais restent sur deux victoires d’un petit point à Pierre-Fabre. Face à Paris, le CO veut bien terminer la phase régulière à la maison face à une des meilleures équipes du championnat. Même si ce n’est jamais facile de rafler la mise dans le Tarn, les Soldats roses peuvent valider leur place en demi-finale. Le combat s’annonce âpre, mais la récompense sera belle pour les vainqueurs.

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour Paris

Montpellier – Lyon

Désormais certains de ne pas pouvoir directement se maintenir en Top 14, les Montpelliérains savent qu’ils devront (à 99 %) passer par un access-match pour sauver leur peau dans l’élite. Alors les Héraultais ont trois semaines pour préparer au mieux ce match face au perdant de la finale de Pro D2, souvent piégeux. Cette préparation débute ce samedi contre Lyon au GGL Stadium. L’occasion pour les Cistes de reprendre un peu de confiance et d’avancer dans cette saison cauchemardesque. Après avoir assuré leur maintien il y a deux semaines, les Lyonnais vont, eux, jouer l’esprit léger.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Toulon – Clermont

Cette affiche a des odeurs de phase finale pour les Clermontois. Forts de leurs trois succès de suite, les Auvergnats sont revenus dans la course pour prolonger leur saison de quelques semaines. Pour continuer d’espérer, les Jaunards savent qu’ils doivent ramener des points de Mayol s’ils veulent maintenir la cadence. Alors, qu’on se le dise, ce n’est pas le déplacement le plus facile pour jouer sa fin de saison. Les Toulonnais ont l’opportunité d’officialiser leur barrage à domicile avec une victoire. Un match qui sent la poudre et qui rappelle les affrontements de ces deux formations il y a une dizaine d’années. Des matchs restés dans la légende.

Notre pronostic : victoire de Toulon

Toulouse – La Rochelle

Avec une Champions Cup de plus sous le bras, le Stade toulousain a préparé la venue de La Rochelle au Stadium avec le sourire aux lèvres. Le staff haut-garonnais devrait faire tourner son effectif contre les Maritimes mais à Toulouse, le XV de départ aligné est toujours compétitif. Déjà assurés de jouer les demies, les Rouge et Noir n’ont pas de pression mais une envie : faire une nouvelle fois plaisir à leurs supporters. Les Rochelais sont eux cinquièmes avant cette 25ème journée et seraient bien inspirés de ramener des points de ce déplacement avant de recevoir le Racing 92.

Notre pronostic : victoire de Toulouse