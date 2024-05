Blessés, retours ou encore suspensions, on fait un point sur les effectifs des différents clubs à l’aube de la 25ème journée de Top 14.

Racing 92

Pour ce match capital face à Pau, Josua Tuisova sera déplacé sur l’aile pour faire place à Henry Chavancy, jamais aussi précieux que lorsque sonne la tempête. En l’absence de Fabien Sanconnie, suspendu pour un plaquage dangereux, Cameron Woki remonte dans la cage où il sera associé à l’international gallois Will Rowlands. Au fond du terrain, Max Spring garde le cap, laissant le polyvalent Tristan Tedder sur le banc de touche.

Pau

Malgré la semaine de repos et quelques retours (L.Whitelock, Parrou, Manu), les blessés restent relativement nombreux côté palois. Le deuxième ligne Hugo Auradou (entorse grave de la cheville) en a fini de sa saison. Samuel Ezeala et Clément Mondinat souffrent de la même blessure. Fabrice Metz est absent en raison d’une lésion à la cuisse. Aminiasi Tuimaba (fracture de l’avant-bras) et Sam Whitelock (commotion) sont toujours absents. Clément Laporte (tendon d’Achille), Brent Liufau (cheville), Rémi Seneca (genou) et Mickael Capelli (genou) sont des blessés de longue date. Enfin, Jack Maddocks est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Perpignan

Le troisième ligne Patrick Sobela (ischios-jambiers) devrait être trop juste pour cette rencontre. Pour rappel, le demi de mêlée Sadek Deghmache a été opéré du genou gauche (ligament externe) et le pilier gauche Giorgi Tetrashvili est touché au pectoral. Jean-Pascal Barraque et Théo Forner sont retenus avec France 7 à Madrid. Le pilier polyvalent Akato Fakatika, remis d’une déchirure au mollet, postule.

Bordeaux-Bègles

L’UBB sera privée de Nicolas Depoortere (cheville), Romain Buros (genou) et Nans Ducuing qui a failli revenir, mais qui a rechuté cette semaine de sa blessure aux ischio-jambiers. Yannick Bru se dirigeait vers un 6-2 sur le banc entre autres à cause de trop plein de blessés chez les trois-quarts. Jefferson Poirot, remis d’une blessure aux cervicales, pourrait faire son grand retour. Une décision sera prise au dernier moment quant à sa participation. Adam Coleman, qui souffrait d’un mollet, sera d’attaque tout comme Lekso Kaulashvili qui avait déclaré forfait à cause d’un virus avant le match face à La Rochelle. Marko Gazzotti (cheville), Sipili Falatea (genou) et Jandre Marais (genou) sont toujours à l’infirmerie.

Oyonnax

Lors du match contre Toulon, les Oyomen avaient enregistré plusieurs retours dans leurs rangs, ceux du deuxième ligne Kevin Kornath, du troisième ligne Loïc Credoz et du talonneur Teddy Durand. Le deuxième ligne Phœnix Battye et le pilier Ali Oz sont de retour dans le groupe. Pour autant l’infirmerie aindinoise est loin d’être désertée. Les derniers entrés en date sont le deuxième ligne Victor Lebas qui a subi une opération au poignet et l’arrière Daren Sweetnam victime d’une entorse de la cheville. Ils ont rejoint Pedro Bettencourt, Charlie Cassang, Jules Soulan, Wandrille Picault, Filimo Taofifenua, Chris Farrell…

Bayonne

Federico Mori et Guillaume Rouet ne reviendront pas pour ces deux derniers matchs du championnat. Gaëtan Germain, Pieter Scholtz et Pascal Cotet (blessures lourdes) avaient aussi terminé leur saison bien auparavant. Deux joueurs légèrement touchés lors du match précédent mais rétablis ont été laissés au repos : Uzair Cassiem (élongation à la cuisse) et Pierre Huguet (retour de commotion). Ils pourront postuler pour la der’à Jean-Dauger.

Castres

Le demi de mêlée uruguayen Santiago Arata toujours sous le coup de sa suspension, il sera absent pour cette réception du Stade français. C’est Jérémy Fernandez et Gauthier Doubrère qui seront là pour assurer au poste. Cette rencontre permettra d’enregistrer le retour de l’ailier Geoffrey Palis, débarrassé de ses soucis à un ménisque. En troisième ligne, Tyler Ardron et Baptiste Cope (commotions) seront encore ménagés. Martin Laveau (cuisse), Romain Macurdy (épaule) et Matthew Tierney (cheville) sont les blessés de longue date du club, ils poursuivent leur rééducation à des degrés divers.

Stade français

La bonne gestion de l’effectif durant la saison avec beaucoup de rotations a permis au staff parisien de ne compter que très peu de joueurs blessés dans cette dernière ligne droite. Le troisième ligne Mathieu Hirigoyen, touché à une épaule contre l’UBB, sera préservé face à Castres. Le demi d’ouverture Zach Henry a de nouveau un souci au niveau des ischios et pourrait être absent sur les deux dernières journée de phase régulière. À part ça ? Rien à signaler. Le deuxième ligne Pierre-Henri Azagoh sera de retour pour le match contre Toulon. Tout comme le centre international anglais Joe Marchant, laissé au repos en raison d’un temps de jeu élevé ces dernières semaines.

Montpellier

Toujours blessé, Paul Willemse n’a pas encore commencé à purger sa suspension de cinq matchs, ce qui signifie que sa saison est d’ores est déjà terminée. Il manquera même les premiers matchs du prochain exercice, quelle que soit la division dans laquelle le MHR évoluera. Le deuxième ligne Florian Verhaeghe devrait réintégrer le groupe la semaine prochaine. En revanche, le MHR devra se passer des services de son numéro huit anglais Sam Simmonds, victime d’une sérieuse déchirure musculaire au mollet qui rend sa participation très incertaine à l’access match. Yacouba Camara et Anthony Bouthier manqueront également la fin de la saison.

Lyon

Après une longue absence liée à un problème au niveau du poignet, le deuxième ligne Killian Geraci a mis prématurément un terme à cette saison de cauchemar en subissant une grosse entorse du coude droit lors de la réception du Racing 92, synonyme d’un mois et demi de convalescence. Les troisième ligne Arno Botha (adducteur) et Pierre-Samuel Pacheco (mollet) ne seront pas non plus du déplacement, pas plus que l’ouvreur Leo Berdeu (ménisque) qui espère toutefois tenir sa place face à Toulouse. Saghinadze (côtes), Parisien (commotion) et Tchaptchet (mollet) sont à nouveau opérationnels.

Toulon

Le talonneur Anthony Étrillard (tendon d’Achille), le troisième ligne Esteban Abadie (mollet), le centre Waisea Nayacalevu (épaule) sont sur le flanc. Le centre samoan Duncan Paia’aua (mollet) a repris le collectif, l’ailier ou centre néo-zélandais Leicester Fainga’anuku s’est entraîné en marge du groupe. Maëlan Rabut (commotion) est disponible, tout comme Facundo Isa (mollet) et Swan Rebbadj (cervicales). Rayan Rebbadj est quant à lui avec France 7 à Madrid.

Clermont

Clermont se déplacera dans le Var sans Tomas Lavanini, blessé au pied. Alex Newsome (tête) est quant à lui incertain, étant donné qu’il ne s’est pas entraîné sur les phases avec contact. Pour le reste, l’ASM accuse les forfaits du troisième ligne Killian Tixeront (cheville), du demi de mêlée Enzo Sanga (cheville), du pilier Daniel Bibi Biziwu (épaule), des centres Pierre Fouyssac (cervicales) et Irae Simone (genou) sont indisponibles. Les trois Clermontois en ont d’ailleurs fini avec leur saison.

Toulouse

En plus d’une commotion, Emmanuel Meafou souffre d’une grosse déchirure au niveau des ischios. Pita Ahki (adducteurs) et Julien Marchand (cheville) sont aussi forfaits. Comme Joshua Brennan qui est sorti sur commotion face au Leinster. Richie Arnold, expulsé samedi, est suspendu dans l’attente de son passage devant la commission de discipline la semaine prochaine. Clément Vergé (épaule) est de retour, comme Marco Trauth (commotion). Alban Placines, blessé au ligament latéral interne d’un genou en février, a repris les contacts cette semaine et devrait bientôt retrouver la compétition. Antoine Dupont est avec l’équipe de France à 7.Anthony Jelonch (genou), Nepo Laulala (tendon d’Achille) et Maxime Duprat (cheville) ont terminé leur saison.

La Rochelle

Le deuxième ligne Thomas Lavault (luxation acromio-claviculaire), touché contre Pau, a été opéré et sera absent trois mois. L’international a rejoint à l’infirmerie le deuxième ligne Ultan Dillane (genou), le demi de mêlée Teddy Iribaren (main), le flanker Paul Boudehent (ischios) ainsi que Levani Botia (fracture avant-bras). Incertitude autour de la présence de Brice Dulin, qui a repris les entraînements collectifs. Kerr-Barlow serait trop juste.