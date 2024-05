La Rochelle en ballottage pour le top 6, les Maritimes ont une opportunité de forcer leur destin. C’est le moment.

Le clin d’œil du calendrier n’aura échappé à personne : huit jours après avoir vu Toulouse s’asseoir sur le trône continental qu’il avait fait sien depuis deux ans, le Stade rochelais va débarquer dans la Ville rose ce week-end pour des retrouvailles déséquilibrées, sur le papier.

Les deux ténors de la décennie actuelle ont connu des fortunes et des émotions contraires cette saison : loin de l’euphorie et de la situation comptable on ne peut plus confortable de leurs rivaux stadistes, les Maritimes cherchent encore et toujours la formule gagnante et se trimballent un bilan tout juste à l’équilibre (douze victoires, douze revers). Entre les blessures, les méformes et les scenarii cruels (quatre défaites d’un point), rien ne leur a été épargné jusqu’alors. Quoi qu’il en soit, à deux journées du décompte final, tout reste possible pour les finalistes malheureux de la dernière édition : "On est toujours en vie, c’est le principal, situe Rémi Tales. On sait que notre rugby n’est pas léché, qu’on est dans le dur, mais on est là. Ce championnat est long, hypercompliqué, marqué par la Coupe du monde. Mais le Stade rochelais est en vie." En lice pour la qualification et même pour un barrage à domicile, voire plus. Là est toute la singularité de la formule des phases finales qui remet presque tous les compteurs à zéro en juin. Voilà pour le principe et le point purement arithmétique. Ce constat posé, reste une question cruciale, limite obsédante du côté de Deflandre : à défaut de donner corps au rugby total plébiscité par ses têtes pensantes, le Stade rochelais peut-il au moins renouer avec ses atouts maîtres pour se poser, de nouveau, en candidat sérieux au titre ?

Seuteni-Danty, nouvelle relance

Face à la Section paloise, dernièrement, la mêlée a permis à la bande à O’Gara d’éviter un faux pas très préjudiciable dans la course à la qualification. Au Stadium, il lui faudra compter sur ce point fort mais aussi repousser ses limites collectives, en tenant notamment le ballon sur la durée, ce qu’elle n’a su faire que par intermittence, comme lors de l’entame contre Pau ou lors du premier acte à Castres.

Le retour en masse de cadres, notamment derrière – Jonathan Danty, UJ Seuteni voire Brice Dulin sont attendus – sera évidemment de nature à faciliter la mission, tout comme l’absence, côté toulousain, de nombreux titulaires de la finale de Champions Cup. Même si la jeunesse et le réservoir haut-garonnais sont sans équivalence, il y a là une opportunité à saisir… Après, ça risque d’être trop tard.