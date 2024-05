Les Auvergnats s’apprêtent à débarquer à Toulon pour viser une place inespérée dans le top 6. Un véritable seizième de finale, à deux journées de la fin…

Clermont a trouvé un second souffle. Douzièmes à quatre dangereux points de Montpellier il y a un mois, l’ASM est à un petit point du top 6. Une folle remontée expliquée par une sérieuse montée en régime des Jaunards depuis la réception capitale du Stade français. Souvent châtiés dans les ultimes minutes de leurs rencontres, les coéquipiers d’Étienne Falgoux sont maintenant lancés comme des fusées vers une fin de saison plus excitante que jamais. "La mentalité du groupe a changé depuis six mois. On est dans une période où cela nous réussit bien, on ose et on réussit des choses qu’on ne réalisait pas il y a quelque temps donc c’est positif. Il faut garder cette dynamique et cet enthousiasme", relève le pilier gauche. Tous les voyants sont au vert pour une équipe qui doit encore peaufiner sa défense pour prétendre au fameux top 6 et retrouver le haut de l’affiche. Ce mardi, les Jaunards se sont d’ailleurs entraînés avec les Espoirs de l’ASM (qualifiés en demi-finale du championnat de France) avec un focus particulier sur les mauls, la mêlée et des scénarios défensifs bien précis. "On a encore du travail sur les absences à l’image de l’essai de Castres qui part de leurs vingt-deux mètres, et sur le jeu de transition. Mentalement on se déconnecte et cela nous coûte des points trop souvent et il faudra évoluer dans ce secteur-là face à cette équipe de facteurs X", souligne Julien Laïrle, l’entraîneur de la défense clermontoise.

Le crève-cœur du match aller

Finalement, les Auvergnats sont dans la même situation qu’au match aller. En novembre dernier, les protégés d’Urios avaient ramené une solide victoire du malade montpelliérain mais avaient commis la faute irrémédiable de se relâcher contre les minots toulonnais. Alors qu’ils pouvaient mettre les deux pieds dans le top 6 et s’offrir un bol de confiance, les Jaunards avaient vécu cette première défaite au Michelin comme le début de leurs tourments. Une défaite longtemps rappelée par Christophe Urios, mais aujourd’hui bien évacuée avant de se rendre dans la bouillante enceinte de Mayol. "Ce sera leur dernier match à domicile avec un Mayol très chaud. Il faudra appréhender le contexte. C’est un match de phase finale. On marque beaucoup de points mais on en prend aussi beaucoup donc la défense devra être au niveau", poursuit Laïrle. "On n’a pas le choix, on doit gagner et ne surtout pas avoir de regrets. On sait où on met les pieds, Mayol est un stade hostile, il y a quelques ressemblances avec Perpignan finalement ! Toulon a une qualification à jouer, mais on doit rendre la pièce du match aller", sourit Falgoux, de retour à 100 %, comme certains de ses solides coéquipiers. Alivereti Raka, Alexandre Fischer, Folau Fainga’a et Anthony Belleau sont notamment sortis de l’infirmerie et offrent au staff clermontois une diversité inédite en cette fin de saison.

Tant de retours qui complètent un groupe en pleine croissance mentale et rugbystique depuis plusieurs semaines. Et pour se rendre dans le Var, au milieu des "fadas" toulonnais, le groupe clermontois devra se transcender et réaliser le meilleur match de sa saison pour espérer une miraculeuse qualification dans les six…