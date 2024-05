Le club des Hauts-de-Seine, qui fait du surplace depuis des semaines, a le devoir de réagir samedi après-midi face à la Section paloise. Ou sinon…

Comment l’écrire, pour faire simple ? À Auxerre, ce week-end et face à la Section paloise, les Racingmen s’apprêtent à disputer un véritable huitième-de-finale. Une victoire et le club des Hauts-de-Seine verrait probablement les phases finales. Un nouveau faux pas "à domicile", façon de parler, et l’entité du 92 pourrait bien ne pas se qualifier pour la première fois depuis sa remontée dans l’élite en 2009. L’enjeu est donc de taille, mon bon peuple. Et les Racingmen, fessés par l’Aviron bayonnais au stade de l’Abbé-Deschamps (28-37) puis battus dans la foulée par le Lou (20-14), ont évidemment conscience de jouer leur vie, ou tout comme, sur cette vingt-cinquième journée de championnat.

Ceci étant posé, comment expliquer que le club des Hauts-de-Seine, encore considéré il y a peu comme l’une des plus grosses machines du championnat, en soit arrivé là ? Comment légitimer la fragilité, la fébrilité qu’affichent les Ciel et Blanc depuis quelques mois, eux qui se reposent pourtant sur une montagne d’expérience et plusieurs dizaines de sélections ? Non pas que les coéquipiers de Gaël Fickou jouent mal. De ce que l’on a vu depuis le début de saison, le paquet d’avants de Dimitri Szarzewski n’a sauf exceptions jamais eu à souffrir de la comparaison avec ses adversaires dans le combat collectif quand derrière, l’animation offensive demeure plutôt séduisante.

Une défense en crise

Le problème, c’est que le système défensif francilien semble aujourd’hui au bord de la rupture et, match après match, ses adversaires l’ont bien compris. Au vrai, il ne se passe plus une seule rencontre sans que les Racingmen ne se fassent déchirer en leur cœur ou sur les extérieurs, la structure semblant surtout jusqu’ici payer le manque d’agressivité des plaqueurs franciliens à l’impact. Samedi après-midi, alors que les conditions de jeu s’annoncent idéales et face à un adversaire aimant tenir et déplacer le ballon, les banlieusards doivent donc sonner la mobilisation générale en défense et prier pour que Siya Kolisi (malgré une saison freinée par des blessures, celui-ci est irréprochable chaque fois qu’il démarre sous le maillot ciel et blanc) ralentisse les libérations adverses comme il sait si bien le faire. "Avec les joueurs que l’on a sur le terrain, disait récemment Nolann Le Garrec, avec les ambitions que nous affichons chaque début de saison, on ne peut pas se permettre le genre de performance que nous avons produite contre Bayonne, par exemple. On va se faire discrets, bosser et bosser encore." Dans son histoire contemporaine, le Racing 92 a toujours su réagir lorsqu’il s’est retrouvé le dos au mur. Et cette fois-ci ?