Dernier match à domicile pour le co qui abat face à la meilleure équipe du championnat à l’extérieur son ultime carte pour espérer accrocher la qualification.

Rien ne sera facile pour le CO cette saison. Et autant l’écrire tout net : pour accrocher la qualification dans le top 6, qui représentait l’objectif fixé par le président Revol en début d’exercice, le Castres olympique est loin d’être dans une situation idéale à deux journées du terme de la phase régulière et devra cravacher dur… tout en croisant les doigts.

Car voilà, les Tarnais ne sont plus vraiment maîtres de leur destin. Dixièmes du championnat avec 54 points, ils comptent trois unités de retard sur la sixième place, actuellement détenue par le Racing 92.

Au vrai, il faudrait un petit miracle pour que les hommes du manager Jeremy Davidson parviennent à s’inviter in extremis à la table des grands de cette édition 2023-2024 du Top 14. À l’heure de recevoir le Stade français, meilleure équipe du championnat à l’extérieur et actuel dauphin du Stade toulousain au classement, les Tarnais ne sont même plus complètement maîtres de leur destin. Gagner ne leur suffit plus, il faudra aussi espérer que certains de leur concurrent direct fassent un faux pas. Le Stade français se présentera à Pierre-Fabre nanti de certitudes, comme le sait bien Baptiste Delaporte, le flanker du CO : "C’est dur de trouver des points faibles à cette équipe. Ils ont un énorme pack, un jeu de pression très précis. Aujourd’hui, on ne peut pas être deuxième de Top 14 comme cela est leur cas quand on a de gros points faibles…"

Les Tarnais se sont tiré plusieurs balles dans le pied, au premier rang desquelles un total de trois défaites à domicile. Un bilan à Pierre-Fabre que les joueurs du CO traînent aujourd’hui comme un boulet. Enfonçons la porte ouverte : sans ces trois défaites et avec douze points de plus au compteur, l’équation serait différente.

Le CO, toujours fort dans la douleur

Reste que les Castrais ont été souvent une équipe capable de se construire dans la réaction. Les millésimes 2014 et 2018 peuvent servir d’exemple pour se dire que tant que l’élimination de la course au top 6 ne sera pas mathématiquement actée, l’espoir demeurera. Souvenez-vous, en 2014, le CO avait obtenu sa qualification au bout du bout de la dernière journée, à la grâce d’une victoire obtenue face à Montpellier. Castres, qui était à l’époque rien moins que l’équipe tenante du titre de championne de France, était retournée en finale (défaite face à Toulon 18-10). En 2018, bis repetita : l’équipe de Pierre-Yves Revol se qualifie à l’arraché, passe par les barrages en éliminant le Stade toulousain puis écarte le Racing 92 en demi-finale avant de conclure sa saison en apothéose en glanant le cinquième titre de champion de France de son histoire face à Montpellier. Alors, tant qu’il y a de la vie…