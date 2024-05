Séraphine Okemba et Chloé Jacquet étaient bien sûr satisfaites de leur victoire face aux Fidji (36-7) en ouverture de la grande finale du circuit mondial à VII à Madrid même si cette entrée en matière a démontré qu’elles vont devoir encore monter leur niveau d’agressivité face ce samedi face à l’Irlande et l’Australien, deux adversaires de plus gros calibre.

Chloé Jacquet : "Nous sommes contentes mais aussi frustrées de notre première mi-temps. Nous n’avons pas eu beaucoup de ballons car nous manquons d’agressivité. Après, dès que nous avons réussi à gagner des ballons, c’est beaucoup plus simple. Nous devons être aussi plus collectives. C’est une première journée de tournoi, avec un seul match à jouer et une victoire, dons on va pouvoir passer à la récupération pour bien nous reposer."

Séraphine Okemba : "C’est bien mais on retient que ce n’est pas assez. On retient la victoire mais il faut monter le curseur au niveau de l’agressivité et sur le plan collectif. On s’est parfois isolé et ça peut nous coûter cher pour la suite de la compétition. On reste positives car c’est une victoire, mais pour aller chercher cette première place de la poule, il faut que l’on y aille ensemble et pour cela, nous devons être connectées. Maintenant place à la récupération et nous allons regarder la vidéo de ce premier match et de nos adversaires de samedi. On connaît nos forces. Nous sommes nos plus grandes adversaires. Nous devons être agressives en restant disciplinées. On sait que nous pouvons faire beaucoup mieux. C’était une équipe que l’on peut battre facilement quand on y met les ingrédients."