Ryan Rebbadj et Aaron Grandidier avaient tous les deux un grand sourire après la large victoire française face à l’Australie (38-5). Un premier succès qui lance parfaitement l’équipe de France qui a rendez-vous samedi avec l’Argentine et la Grande-Bretagne.

Ryan Rebbadj : "L’Australie n'est une petite équipe mais nous sommes parvenus à mettre la barre haute"

"Ce n’est pas l’Australie qui est une petite équipe mais nous sommes parvenus à mettre la barre haute. Il y avait beaucoup de Français en tribune et nous avons été supportés. J’espère que nous allons continuer à être une grande équipe ce week-end. On va retenir notre envie de bien jouer, notre envie de bien faire, et notre envie de défendre car je pense que cela a été notre point fort ce soir.

J’espère que nous allons garder cette dynamique. Nous avons rectifié tous les points qui n’avaient pas fonctionné à Singapour, comme les coups d’envoi et la possession de balle. Nous sommes restés dans notre stratégie de jeu et nous sommes parvenus à garder le ballon. Nous n’avons encaissé qu’un seul essai donc c’est positif. Il faut encaisser le moins de points possible ce week-end pour aller chercher une médaille.

Nous ne savons pas encore si ça va aller pour Esteban (Abadie) et on espère qu’il va pouvoir continuer. Maintenant, le groupe est habitué à jouer à douze et nous avons même terminé des tournois à onze ou à dix. Demain, nous allons affronter l’Argentine puis la Grande-Bretagne qui nous a dominés à Singapour donc nous devons encore rectifier quelques petits points pour que tout se passe bien."

Grandidier : "On prend chaque rencontre comme un quart de finale"

"Le match parfait n’existe pas mais nous avons fait un match très complet, que ce soit en attaque ou en défense. On va pouvoir s’appuyer sur ça pour les jours à venir. La défense a été la clé même si nous encaissons un essai à la fin. Mais nous avons passé plus de treize minutes à être sereins en défense.

Nous avons comblé tous les trous en nous envoyant comme des chiens. C’est le grand truc à retenir de ce match. On prend chaque rencontre comme un quart de finale et si nous arrivons à mettre tout bout à bout, on sera prêts à vivre des situations de pression en demi-finale dimanche. Esteban avait l’air très déçu, très triste. J’espère simplement que ce n’est pas très grave."