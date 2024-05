C'est sans Antoine Dupont que les Bleus s'apprêtent à entrer en lice dans le tournoi final de Madrid ce vendredi. Le joueur du Stade toulousain serait ménagé une semaine après la finale de Champions Cup.

Il était tout de même sur la pelouse du Wanda Metropolitano, lors de l'échauffement. Mais Antoine Dupont ne participera pas au premier match de l'équipe de France à 7, face à l'Australie, dans le tournoi de Madrid ce vendredi (19h05). Le demi de mêlée du Stade toulousain a été utilisé en tant que 13e homme par David Courteix et ne participera donc pas à la rencontre. Selon les informations de nos confrères de La Dépêche du Midi, Dupont serait en fait préservé par le sélectionneur, après des discussions entre les staffs du 7 de France et du Stade Toulousain. La raison de tout cela serait évidemment une volonté de permettre au numéro 9 de profiter de 24h de récupération en plus après avoir disputé 100 minutes lors de la finale de Champions Cup la semaine dernière.

Un jour de récupération supplémentaire

C'est donc sans lui que les Bleus vont s'élancer dans cette étape finale du circuit mondial. Pour rappel, à Madrid, les enjeux sont grands, à seulement quelques semaines du début des Jeux olympiques de Paris 2024. Antoine Dupont devrait tout de même participer aux deux autres matchs de poules de France 7 samedi, face à l'Argentine (17h51) et à la Grande-Bretagne (20h55).