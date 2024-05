Pour leur entrée en lice face à l’Australie au tournoi de Madrid, les Bleus du rugby à 7 se sont largement imposés contre l’Australie (38 à 5). Ils lancent parfaitement leur compétition et envoient un message.

Ils ne pouvaient pas compter sur Antoine Dupont, ménagé pour cette première rencontre du tournoi final de Madrid. Mais les Bleus ont montré, en s’imposant très largement contre l’Australie (38 à 5), qu’ils étaient de sérieux prétendants à la victoire dans la capitale espagnole et qu’il faudrait compter sur eux pour les Jeux olympiques de Paris.

C’est Paulin Riva, bien décalé, qui a allumé la première mèche en inscrivant un essai après une belle et longue course sur son aile. Après un gros travail de Varian Pasquet et ses crochets dévastateurs, Jordan Sepho marquait un deuxième essai pour se donner de l’air peu avant la pause. Mais alors que la sirène avait retenti, les deux équipes lançaient du jeu. Auteur d’un magnifique retour défensif Jefferson-Lee Joseph lançait parfaitement Varian Pasquet derrière la ligne, 19 à 0 après une première mi-temps très sérieuse des Français.

Deuxième mi-temps à toute vitesse

Toujours aussi motivés après la pause, les Bleus inscrivaient un nouvel essai par l’intermédiaire de Jordan Sepho, portant la marque à 24 à rien pour se donner de l’air en fin de match. Mais face à des Australiens maladroits, les hommes de Jérôme Daret voulaient confirmer leur statut et ne relâchaient jamais l’étreinte avec des nouvelles marques de Théo Forner puis Thibaud Mazzoleni. Si Hayden Sargeant marquait un essai pour sauver l’honneur de l’Australie, le résultat était le même : trop forts les Bleus ont parfaitement débuté leur compétition et envoient un message à leurs concurrents. Ils affronteront l'Argentine samedi, à 17h51 puis la Grande-Bretagne à 20h55 lors de la suite du tournoi.