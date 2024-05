Ce vendredi débutera la dernière étape du circuit mondial avant les Jeux olympiques. Le tournoi de Madrid aura lieu du 31 mai au 2 juin. Ce sont les féminines qui démarreront ce tournoi du côté des Français. Les hommes débuteront un peu plus tard. On vous dit tout sur le programme de ce vendredi !

Le tournoi de Madrid sonne la fin du circuit mondial de rugby à 7. C’est la dernière étape avant les Jeux olympiques et il ne faudra pas la manquer ! La première journée de ce tournoi débutera donc ce vendredi 31 juin à partir de 12 heures.

À quelle heure jouent les équipes françaises à Madrid ?

Du côté des Françaises, le premier rendez-vous est fixé à 13h28 face aux Fidjiennes. Elles ne joueront qu’un match sur la journée de vendredi. Tout comme les hommes. Aaron Grandidier et ses coéquipiers auront, eux, rendez-vous plus tard dans la soirée à 19h05 face à l’Australie. Le reste des matchs de phase de poules se joueront sur la journée du samedi et détermineront donc les équipes qui pourront accéder en phase finale.

Sur quelle chaîne regarder le Tournoi de Madrid ?

La finale des Sevens Series de Madrid sera diffusée gratuitement sur RugbyPass. Il sera également possible de suivre ce tournoi sur le site internet de France TV Sport.