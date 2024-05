Le flanker belge est à l’image de la formation biterroise cette saison, à savoir capable de monter en puissance quand le niveau l’exige. Un atout supplémentaire avant le duel face à Vannes.

Comment on se remet d’un tel scénario mentalement et physiquement après le barrage face à Brive ?

C’est déjà plus facile de se ressourcer physiquement, surtout dans la dynamique engendrée. Puis, à partir du moment où l’on va disputer une demi-finale, les petits bobos disparaissent tout seuls. Mentalement, nous devons aussi vite redescendre, car ce vendredi, nous aurons une confrontation bien différente à mener.

Il va falloir gérer cette euphorie et le contexte qui se sont déroulés, pour basculer sur la rencontre de Vannes ?

Nous n’aurons pas plus de 16 000 personnes derrière nous déjà ! Des gens qui vous poussent comme des fous, qui furent à la hauteur de l’événement. Après franchement, on sait le travail que nous devons effectuer ce week-end et tout le monde s’est concentré naturellement sur la suite.

Les anciens du groupe doivent jouer un rôle important, dans l’encadrement et l’accompagnement d’une équipe qui comporte beaucoup de jeunes éléments ?

Honnêtement, il n’y a pas eu de véritable rappel à l’ordre. Je ne pense qu’il y a ce besoin, que les plus expérimentés préviennent les plus jeunes. Mais je suis pleinement conscient que si le cas devait se présenter, les joueurs clés prendront le relais comme toujours.

Malgré une conquête bousculée, vous êtes restés fidèles à votre plan de jeu, votre force c’est aussi de ne jamais déroger à vos principes ?

Nous avions comme consigne de porter ce ballon le plus possible, on débute avec des idées, puis si je peux dire, on voulait mourir avec. Cela nous a permis d’être là où nous sommes aujourd’hui, parfois on a aussi déjoué, mais je reste persuadé que ce qui a fait revenir le public, c’est aussi avec cette volonté perpétuelle de jouer un tel rugby vers les espaces.

Tout le monde a évoqué cet essai à vingt et un temps de jeu contre Brive, mais il faut évoquer également cette défense qui a plutôt bien fonctionné ?

Ce fut un match bizarre, ils jouaient beaucoup au pied, dans le but de nous renfermer chez nous et d’accentuer une forme de pression. Pourtant, on réussit à rester droit dans notre jeu, et on en sort vainqueur avec ce secteur qui fut clairement au rendez-vous.

Comment avez-vous perçu cet engouement ?

Chaque année maintenant, on souhaiterait revivre ce qu’il s’est passé vendredi dernier en termes d’émotions. On devrait se servir de cette occasion pour grandir tous ensemble, et non pas le considérer comme la fin d’un chapitre. Comme un nouveau départ pour construire une grande équipe.

La préparation fut allégée avant le voyage à Vannes, une nécessité ?

Bien sûr, la dimension de la fraîcheur entre pleinement en compte. Il faut être en mesure de digérer tout cela, mais on a confiance en notre staff et nos préparateurs physiques qui vont optimiser notre récupération afin de performer à Vannes.

Comment jugez-vous cette équipe de Vannes qui vous réussit peu généralement ?

Ils sont restés dans le top 2 toute la saison, c’est plutôt remarquable. Ensuite, nous les connaissons bien, ils ont un profil assez joueur dans l’ensemble. Dans leur stade, ils auront forcément ce supplément d’âme, à nous donc d’absorber comme il se doit les éléments et l’ampleur de l’événement pour cette demi-finale.