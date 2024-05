Vannes a su se montrer réaliste ce vendredi soir à la Rabine, pour triompher de Béziers (27-21). Les Bretons, plus solides que leurs adversaires ont su profiter des erreurs héraultaises pour s’adjuger une place en finale de Pro D2. Samedi 8 juin à Toulouse, les Vannetais affronteront donc Grenoble pour le bouclier et une place en Top 14.

Dominer n’est pas mener

Cette deuxième demi-finale annonçait elle aussi du rythme. Les spectateurs n’ont pas été déçus. Malgré un début de match timide en point, l’intensité était bel et bien présente. Alors que Vannes avait l’occasion d’ouvrir le score, les supporters de l’ASBH se mettaient à siffler le buteur breton. Un acte qui ne plaisait pas aux supporters du RCV si soucieux de voir les buteurs être respectés en temps normal.

À l’image de leurs joueurs, les supporters de l’ASBH avaient envie de montrer qu’une demi-finale de Pro D2 n’est pas un match comme les autres. Dominateur et devant au score grâce au jeu au pied de Samuel Marques, Béziers pensait alourdir la marque grâce à un essai de Gabin Lorre. Malheureusement pour eux, ce dernier se voyait être refusé pour un écran au cours de la séquence de jeu de Nanau-Williams.

Alors que les Bretons avaient toutes les difficultés du monde pour se créer des opportunités, le RCV parvenait finalement à pénétrer dans le camp de Béziers à 5 minutes de la pause. Il n’en fallait pas moins pour voir les Vannetais inscrire le premier essai de la rencontre. Camou seul sur la gauche, recevait dans le bon tempo le ballon pour délivrer le public de La Rabine.

Une fin de match à suspens

Contrairement à la première période, il ne fallait pas attendre longtemps pour vibrer au cours de cette deuxime mi-temps. Après seulement deux minutes de jeu, Blanchard doublait la mise pour son équipe grâce à une belle combinaison des Bretons. Dos au mur, les Bitterois devaient réagir. Marques pensait réduire l’écart après un essai entre les poteaux. Finalement, comme en première période, l’essai alalit être refusé pour un en-avant.

Béziers manquait tout, à l’image de cette pénalité à 20 mètres de Marques qui terminait sur le poteau. Proches du chaos, les Biterrois allaient finalement revenir à trois points et profiter d’un carton jaune à l’encontre de Vannes pour revenir dans la rencontre.

Mais à dix minutes de la fin, alors que les partenaires de Marques poussaient, un ballon dégagé loin devant allait finalement retomber dans les bras des locaux. En puissance, Béziat crucifiait les espoirs des supporters de Béziers. Malgré un essai de Gabin Lorre trois minutes plus tard, les Biterrois n’allaient jamais parvenir à combler leur retard et s’inclinaient finalement 27-21.

À la fin du match, Charly Malie avait du mal à cacher sa déception : "Il nous a manqué quelque chose. Notre saison s’arrête là et c’est malheureux. J’espère qu’on va devenir un habitué des phases finales."

De l’autre côté, les sourires étaient de sortis pour les Bretons à l’image de Gwenaël Duplenne : "C’était très tendu. On est très content, on savait que ça allait être très dur. C’est un ouf de soulagement pour nous et nos supporters."

Vannes affrontera samedi prochain Grenoble pour une place en Top 14.