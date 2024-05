Au terme d’une demi-finale disputée, les Vannetais sont venus à bout des Biterrois (27-21) grâce notamment à l’activité et la puissance de son pilier Andy Bordelai et de la maîtrise de son demi de mêlée Michael Ruru. Côté biterrois, les imprécisions et les fautes du pourtant expérimenté Tim Nanai-Williams auront coûté cher.

Les notes détaillées de Vannes : 9. Michaël Ruru : 8/10 Dans un duel avec Samuel Marques, le demi de mêlée vannetais n'a pas tremblé. Et n'a jamais été pris à défaut. La partie n'a pas été simple mais il a su alterner entre jeu au près et plus au large, même si sa ligne de trois-quarts n'a guère brillé. Son jeu au pied a parfois fait du bien également. Il a même eu quelques gestes défensifs de grande qualité. À l'image de "contest" décisif dans les 22 mètres de son équipe (56e).



Le résumé > https://t.co/aQIpdXuhya pic.twitter.com/3lpyqznRI1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 31, 2024 6. Juan Bautista Pedemonte : 7,5/10 L’Argentin a réalisé un match colossal en défense. Toujours bien placé, il a passé son temps à découper du biterrois. Il a également été précieux dans les zones de combat au sol où il a souvent ralenti les libérations de balles adverses avec une pointe d’intelligence et de coquinerie. À la mode argentine. Il a été un des grands artisans du succès vannetais construit principalement sur la qualité défensive et l’état d’esprit. 1. Andy Bordelai 8/10 À l’image de sa bonne saison, le pilier gauche vannetais a réalisé une belle performance. Très actif dans le jeu, il s’est mis en valeur avec le ballon en main, notamment sur une percée où il parvient à passer les bras, malheureusement conclue par une interception (13e). En défense, il était déjà créditer de sept plaquages à la mi-temps. Surtout, il a dominé son vis-à-vis Jon Zabala. Les autres notes de Vannes : 15. Gwenaël Duplenne : 6/10

14. Paul Surano : 6,5/10

13. Andres Vilaceca : 5,5/10

12. Alex Arrate : 6/10

11. Romaric Camou : 6/10

10. Maxime Lafage : 6/10

8. Sione Kalamafoni : 6,5/10

7. Francisco Gorrissen : 6,5/10

5. Darren O’Shea : 6,5/10

4. Anton Bresler : non noté, remplacé par Joe Edwards (5 e ) : 6,5/10

) : 6,5/10 3. Pagakalasio Tafili : 7/10

2. Cyril Blanchard : 6,5/10 Les notes détaillées de Béziers : 15. Gabin Lorre : 6,5/10 L'arrière aux treize essais cette saison a été une nouvelle fois très précieux par la longueur de son jeu au pied gauche. Mais offensivement, Gabin Lorre s'est aussi illustré en n'hésitant pas à remonter les ballons de son fond de terrain. Comme sur son magnifique essai inscrit en première mi-temps où il s'offre un festival dans la défense vannetaise en naviguant entre plusieurs défenseurs et en tenant le ballon dans une seule main. Une réalisation logiquement refusée pour une obstruction préalable de Tim Nanai-Williams. Un premier tournant dans cette demi-finale. Gabin Lorre s'est tout de même offert un quatorzième essai dans les dix dernières minutes en étant le plus prompt après un petit jeu au pied de Charly Malié. L'essai de l'espoir pour les Biterrois. Mais c'était trop tard, ses partenaires avaient trop gâché avant…



Plus d'infos > https://t.co/e6rUEPTrfP pic.twitter.com/HSc4mbP58n — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 31, 2024 13. Tim Nanai-Williams : 3/10 Le centre expérimenté de l’ASBH n’était pas très inspiré. D’abord sanctionné pour avoir gardé le ballon au sol après avoir trop tergiversé (20e). Puis surtout fautif sur un magnifique mouvement biterrois au cœur de la première mi-temps qui amena l’essai de Gabin Lorre. En allant percuter Alex Arrate sans ballon, Nanai-Williams prive les siens d’une réalisation importante alors que les Héraultais menaient 3-0. En deuxième mi-temps, le Samoan négocie mal un surnombre dans les 22 mètres vannetais en commet une passe en-avant (49e). Nanai-Williams fut malheureusement pour lui impliqué dans plusieurs occasions manquées des Biterrois… Remplacé peu après l’heure de jeu par Paul Recor. 4. Hans Nkinsi : 3,5/10 Alors qu’il avait débuté cette demi-finale comme il avait terminé le barrage face à Brive, c’est-à-dire de manière tonitruante, le solide deuxième ligne de l’ASBH a été coupable de plusieurs fautes évitables dans le deuxième acte qui coûtent cher aux Héraultais. Pour le positif, Nkinsi a été l’un des rares Biterrois à avancer à l’impact comme sur cette première charge sur Anton Bresler. Il est également inspiré sur un temps fort des siens (38e) en ouvrant l’intervalle pour Pauta d’une passe bien sentie. Côté négatif, il est l’auteur d’une charge à retardement en début de deuxième mi-temps qui oblige l’arbitre M. Rousselet à retourner une pénalité qui aurait pu permettre à ses coéquipiers de repasser devant au score (46e). Nkinsi est de nouveau sanctionné quelques minutes plus tard alors que son équipe était proche de la ligne adverse (58e). Deux gestes qui coûtent cher au final…. Les autres notes de Béziers : 14. Paul Réau : 5/10

12. Taleta Tupuola : 5,5/10

11. Nicolas Plazy : 5/10

10. Charly Malié : 3,5/10

9. Samuel Marquès : 4,5/10

8. Otunuku Pauta : 4,5/10

7. Clément Ancely : 5,5/10

6. William Van Bost : 5,5/10

5. Pierre Gayraud : 4,5/10

3. Jon Zabala : 3,5/10

2. Wilmar Arnoldi : 6/10

1. Francisco Fernandes : 4/10