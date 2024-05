L'édito du vendredi par Emmanuel Massicard... C’est le destin d’un club historique qui va se décider dans les jours à venir. Rien de moins. D’ici au 4 juin, le Biarritz olympique sera dans l’obligation d’avoir répondu aux attentes de l’A2R (ex-DNACG, autrement dit le gendarme financier). Passé cette date, il sera trop tard : le club aura consommé son sursis. Normalement.

Vous nous direz, c’est une question d’habitude : le rugby revient ainsi régulièrement au-devant de l’actualité sur l’autel des finances et de la gestion économique de ses clubs. Aujourd’hui, Biarritz. Hier, Grenoble ou Béziers. Sans oublier Albi, Auch, Bordeaux-Bègles, Bourgoin, Montauban, Périgueux et Tarbes, pour ne citer qu’eux, un jour relégués sur tapis vert. Sans oublier Lille qui n’est pas monté en Pro D2 il y a quelques années et Nice qui doit montrer patte blanche pour y figurer. Comme tous les promus.

L’affaire se corse quand il s’agit de l’avenir de bastions emblématiques tels le BO. Le dossier Béziers n’avait pas été facile à gérer pour le gendarme financier qui navigua longtemps à vue au gré des rebondissements. Celui de Biarritz risque d’être tout aussi tortueux.

Pour l’heure, les questions que nous nous posons restent en suspens. Il ne nous appartient pas d’y répondre, et ce sera à l’A2R de démêler l’immense sac de nœuds. La liste n’est pas exhaustive : Biarritz est-il réellement menacé par la relégation administrative ? Rouen ou Montauban seront-ils sauvés si le BO déraille ? Pourquoi et comment un tel rachat pour un euro symbolique, en plein milieu de saison et sans garantie financière pour assurer l’avenir de l’institution rouge et blanche ? Comment Pierre-Edouard Sterin (l’un des entrepreneurs financiers) a-t-il pu croire qu’il réaliserait une opération immobilière sur le plateau d’Aguilera que l’ancien proprio, Louis-Vincent Gave, n’avait pu obtenir en six ans ?

De l’autre côté, Romain Détré (l’autre financier) réussira-t-il enfin à apporter les garanties financières exigées, lui qui avait fait faux bond lors de sa première tentative de rachat du club l’été dernier ? Et lui qui n’a pas non plus réussi à Limoges, chez lui… Quelles sont aujourd’hui ses motivations, ses solutions et sa vision d’avenir ? Est-il compatible avec le trio Baget-Hegarty-Van der Merwe ? Qui pilote à présent et qui pilotera demain ?

Assumer l'avenir à long terme

Enfin, ce plan est-il la dernière bouée de sauvetage pour Biarritz et son "BHV" ? Selon nos informations, plusieurs personnes dans l’entourage du club suivraient l’évolution du dossier. D’abord, avec la crainte que la situation actuelle ne s’enlise et renvoie le BO vers la banqueroute avant d’être repris par ses "sauveurs" quand la bête sera dépecée. Ensuite, avec la volonté de réveiller les consciences pour relancer la belle endormie. Mais là encore, impossible de dire aujourd’hui s’ils iront ou pourront aller au bout.

Voilà une partie des clés du puzzle biarrot dont l’avenir immédiat éclaboussera bien au-delà de la Côte basque. À travers ce dossier, c’est en effet l’action, la légitimité et la crédibilité de l’A2R qui se joue. Impossible de se cacher. Les épisodes "Béziers" et "Grenoble" ont marqué les esprits, faisant naître la suspicion. Ils soulignent surtout les limites d’un système de contrôle que certains considèrent trop laxiste quand d’autres le trouvent trop raide et inadapté à la réalité du monde de l’entreprise.

N’empêche, son intransigeance doit demeurer une digue insubmersible face à la folie des grandeurs d’un rugby qui vit au-dessus de ses moyens ; face, aussi, à l’avidité de faux entrepreneurs, vrais profiteurs en mal de reconnaissance ou vrais escrocs en quête de "pigeons" (remember la Facem, au Stade français).

Ne vous y trompez pas : que Biarritz soit sauvé et ses problèmes financiers ne seront pas réglés pour autant ; il faudra assumer l’avenir sur les bases d’un modèle enfin adapté et viable économiquement. Que le BO soit sanctionné et la suite restera à écrire, loin des projecteurs et plus loin encore des chéquiers bien garnis. Pour lui, comme pour l’A2R dont l’action est scrutée de près par les présidents sur l’autel de la cohérence et de l’égalité des traitements, les jours à venir seront décisifs.