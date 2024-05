Grenoble se qualifie pour la finale de Top 14 pour la deuxième année consécutive après sa courte victoire 22-23 à Provence Rugby. Comme souvent cette saison, le magicien gallois Sam Davies a largement pesé sur la rencontre…

Au terme d’une action interminable de plus de quatre minutes au cours de laquelle ni Grenoblois ni Aixois n’ont voulu sortir le ballon du pré alternant ping-pong rugby et relances fougueuses, les locaux obtiennent finalement une touche sur 40 mètres du FCG. Le chronomètre du stade Maurice-David affiche alors la 35e minute de jeu, Provence Rugby mène 17-12 malgré le carton jaune de Lucas Martin et à l’occasion de faire un premier break avant la pause. C’était sans compter sur José Madeira, maître des aires ce soir, qui subtilisa le ballon devant Bilel Taieb. La suite réside dans le talent de l’ouvreur gallois Sam Davies.

Au terme d'une demi-finale au coude-à-coude, Grenoble finit par s'imposer à Provence 22-23 et retrouve la finale de Pro D2 pour la deuxième année consécutive !



Le film du match > https://t.co/WPbnsUpwKk pic.twitter.com/HakyLKt2pI — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 30, 2024

Bien servi par Éric Escande, l’ouvreur international gallois (huit sélections) trouve un super 50/22 à moins de dix mètres de la ligne d’en-but des Aixois. S’ensuivent une puis deux tentatives de ballon porté bien contrées par les hommes de Mauricio Reggiardo. Mais les Grenoblois font preuve de patience et multiplient les jeux à une passe. Six temps de jeu plus tard, l’espace est créés sur les extérieurs. Pio Muarua fixe deux défenseurs aixois et sert Romain Fusier qui n’a plus qu’a offrir le ballon d’essai à Nathan Farissier. Le FCG revient à hauteur de Provence Rugby juste avant la sirène (17-17) et se relance la demi-finale. Sam Davies a une nouvelle fois fait parler son talent en transformant une situation qui aurait pu faire germer le doute dans les têtes en une occasion d’essai parfaitement négocié par ses avants d’abord puis par la ligne de trois-quarts.

Sam Davies récompense ses avants

En début de seconde période, les Grenoblois récupèrent un mauvais jeu aux pieds de Léo Drouet à hauteur des 40 mètres aixois et mettent en place leur jeu. Comme lors de l’essai de Nathan Farissier, Éric Escande enchaîne les séquences avec ses avants et met à mal la défense de Provence Rugby. Preuve d’une capacité de conservation de balle impressionnante ce soir les Grenoblois enchaînent pas moins de 14 temps de jeu et atteignent les 22 mètres adverses. La défense Provençale plie mais ne rompt pas, alors Grenoble s’en remet à son maître à jouer et sert Sam Davies pour un drop parfait qui récompense les efforts de ses avants. Grenoble prend alors les commandes du match 17-20 avant que Sam Davies ne rajoute trois points scellant ainsi la victoire iséroise malgré l’essai d’Adrien Lapègue.

Avec cette victoire acquise en territoire ennemi Grenoble valide son billet pour Toulouse et la finale de Pro D2 et n’a plus qu’à patienter pour connaître le résultat de la deuxième demi-finale opposant Vannes à Béziers ce vendredi 21h.