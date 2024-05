Face à la presse, le capitaine de Grenoble a salué, une nouvelle fois, l’état d’esprit montré par son équipe pour faire tomber Provence Rugby (22-23), à Maurice-David.

Quels sentiments prédominent après ce succès ?

Je n’ai pas les mots. C’était incroyable. Il y avait beaucoup de pression. On avait tous envie d’aller à Toulouse, plutôt d’y retourner. C’était une étape difficile et importante d’aller jouer une demi-finale à l’extérieur. Le scénario est difficile en première période, on fait le dos rond. En deuxième période, on a fait un peu mieux. On a tenu bon. C’est une bonne chose. On a eu l’expérience de la phase finale, on ne s’est jamais affolé. La conquête a été bonne, notamment en glanant une pénalité sur mêlée. C’est énorme ce que l’on vit, ce que l’on a fait. C’est une très bonne chose, on a fait preuve de caractère, mais il faut rebasculer dès demain pour aller à Toulouse.

Grenoble avait l’expérience de la phase finale, au contraire de Provence Rugy. À quel point cela a pu compter ?

On a déjà vécu ces scénarios. Il ne faut pas s’affoler dans ce genre de rencontre, et faire des choses simples. On s’est précipité une fois, quand on perd une balle à cinq mètres d’en-but à la fin du match. C’est le seul moment que je regrette. Mais oui, ça compte. Vraiment. Si je remonte en arrière, quand on avait joué notre premier barrage à Biarritz, on avait pris le feu. On a grandi. On a vécu des moments importants ces derniers mois. C’est quelque chose d’important. Le focus était de rester calme et de gérer les émotions. À des moments clefs, le collectif a fait des choses simples.

Quels ont été les mots à la pause, alors que les deux équipes étaient à égalité ?

À la pause, il n’y avait rien de fait. À ce moment-là, on savait que ça serait un bras de fer et qu’il faudrait tenir le plus longtemps possible. Il a fallu rentrer comme il le fallait en deuxième période. On a été très bien. Puis après, ils ont remarqué. Mais, on a mis une bonne pression en deuxième période dans les airs et en touche. On savait que notre adversaire avait des difficultés dans ce dernier secteur.

Qui voulez-vous retrouver en finale ?

Béziers nous a mis un peu plus en difficulté. On a gagné deux fois à Vannes. Une finale, on s’adapte (sourire). On regardera le match et on analysera. Il faut rester focalisé sur nous, parce que ça a réussi plutôt pas mal.

Que ressentez-vous sur le grattage de Geoffrey Cros, à la fin ?

Je suis K-O par terre. J’ai pris un coup, et je ne vois rien (rires). Il y avait de l’émotion. On nous disait qu’on n’avait rien à perdre, mais on n’a jamais vraiment rien à perdre quand on est en demi-finale. On voulait retourner à Toulouse. Il y avait cette pression. On ne voulait pas aller en vacances, surtout pas avec l’histoire de cette saison. Quand je vois que c’est gagné, je relâche tout. Il y a beaucoup d’émotion.

Il y a quinze jours, vous avez dit que vous aviez programmé l’enterrement de vie de garçon de votre meilleur ami le jour de la finale…

(Il se marre) J’ai anticipé. Au lieu d’aller à Barcelone, ce sont eux qui vont à Toulouse.

Un petit mot sur les 1300 Grenoblois qui sont venus jusqu’à Maurice-David…

C’était énorme. On savait que ça passerait par le terrain pour les éveiller. On voit autant de monde, un jeudi soir, je les remercie du fond du cœur. Je remercie tout le monde. Il y a eu cette haie d’honneur… Ce n’est pas facile pour eux, mais ils ont été remarquables. On donnera tout pour vivre ça.