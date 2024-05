Ce vendredi, Vannes reçoit Béziers dans le cadre de la deuxième demi-finale de la division (21h). Les Vannetais d'Andy Bordelai s'étaient fixés comme objectif d'accueillir cette avant-dernière marche. Mais le pilier l’affirme, après trois défaites à ce stade de la compétition par le passé, le RCV vise après une saison dans le top deux, a minima, une finale !

Comment se sent-on à quelques heures de disputer le match que l’on attend depuis des mois ?

Il y a beaucoup de hâte ! Tous les efforts depuis la prépa du mois de juin ont été faits pour vivre le ou les matchs qui arrivent. De mon côté, comme pour tous les gars de l’équipe, je suis pressé d’y être, il y a de l’excitation. On a bossé sérieusement à l’entraînement, mais il y avait le sourire. On sait vers où on veut aller !

L’an dernier vous avez joué votre phase finale à l’extérieur, recevoir cette année était-ce votre objectif numéro un ?

On s’est dit les choses clairement dès le début de saison. On n’était pas trop attendu lors de la phase finale l’an dernier mais on avait joué une demie. L’objectif, cette saison, c’était de finir dans le top deux. Ne pas y être aurait été un échec à la vue de nos ambitions, de la qualité du groupe et du jeu mis en place. Il y a eu des hauts et des bas cette saison mais on a respecté le deal. Mais j'avoue qu’être en demi-finale, ce n’était que la première partie de l’objectif, on n’a pas envie de s’arrêter là, on veut aller au bout, très clairement, faire quelque chose d’historique. Le club commence à connaître la demie donc on veut tous marquer l’histoire du club en étant, au minimum, en finale. C’est l’objectif ! Mais être en finale, cela serait une très grande chose. Ensuite, on verra !

C'est l'une des premières fois que Vannes sera favori. Comment appréhendez-vous ce statut ?

Ce costume de favori, on essaie de ne pas trop y penser, de ne pas se rajouter de pression, on va essayer d’aborder ce match comme un autre et d’être forts sur les secteurs qui peuvent faire gagner ce match.

Dans ces secteurs-là, il y a la mêlée. Béziers a souffert face au gros pack de Brive. Allez-vous appuyer sur ça ?

J’ai regardé le match mais il faut savoir que Brive, c’est la meilleure mêlée du championnat. Il n’y a pas trop de vérités dans ce domaine. Mais on a conscience de nos forces et cela comptera beaucoup dans ce genre de rencontre, il ne faudra pas se louper.

Les Bretons sont solides en mêlée fermée. Icon Sport - Eddy Lemaistre

Des piliers qui ont une alimentation bretonne, est-ce le secret de votre bonne tenue en mêlée ?

(rires) Non je n’aime pas le kouign amann. Et les galettes saucisses, je n’en mange pas beaucoup… Notre secret, c’est beaucoup de travail. Dans une semaine, on fait plusieurs entraînements à haute intensité en mêlée. C’est du travail technique, personnel, du renforcement musculaire…

Béziers a connu un match éreintant en barrage, votre fraîcheur sera-t-elle un avantage ?

Ça a beaucoup tapé ! Mais le danger, pour nous, c’est que Béziers est dans le rythme de la phase finale. Ils ont eu un gros match, ils savent à quoi s’attendre. On s’est préparé fort la semaine dernière, mais ce n’est pas pareil. Avec l’intensité de leur barrage, ils sont dans le rythme.

Quand on connaît la ferveur pour le rugby à Vannes, n’était-ce pas trop dur d’aller chercher son pain ou faire ces courses cette semaine ?

On voit beaucoup d’affiches qui ont été mises dans la ville cette semaine mais ça va. On sent que tout le monde est concerné. Peu importe où l’on va, les centres commerciaux, les boulangeries, etc. il y a quand même un mot qui est fait où une affiche pour nous encourager. Mais ça va je peux sortir tranquillement.

La Rabine sera ???????? \ud83d\udd25



Vous étiez plus de 3 000 connectés, en fil d'attente, dès la réouverture de la billetterie grand-public à 18h.

Toutes les places remises en vente ont été réservées en quelques minutes \ud83d\ude4c



????? pour votre soutien \ud83d\udc99#FiertéBretonne pic.twitter.com/zF3KhcrFm2 — Rugby Club Vannes (@RugbyClubVannes) May 29, 2024

Vous attendez-vous à une ambiance encore plus particulière dans ce contexte de phase finale ?

La Rabine dans ces matchs-là, on me l’a beaucoup vanté ! L’an dernier, j’ai vécu le barrage et la demi-finale à l’extérieur. Je n’ai pas encore disputé un match de phase finale à domicile. Apparemment, il y a quelque chose de sympa qui a été organisé donc je m’attends à un gros, gros engouement !

Vous avez eu beaucoup d’émotions lors du match contre le CAB où les partants, comme vous, ont été honorés. En aurez-vous encore contre l’ASBH pour, peut-être, votre dernière à La Rabine ou cette cérémonie vous a permis de laisser ça de côté pour cette demi-finale ?

En effet, j’étais très ému après Brive. J’ai passé trois ans ici, j’ai rencontré beaucoup de gens exceptionnels. Dans ma tête, je savais que ce n’était pas mon dernier match ici, mais il y a toujours la symbolique du dernier match de la saison régulière, on m’a remis le cadre… C’était spécial, je me disais que c’étaient mes derniers matchs avec le club et j’ai repensé à mes trois années ici qui sont passées très vite au final. Le fait d’avoir évacué ça, maintenant que l’émotion est un peu partie, je suis pleinement focalisé sur le sportif !

Que retiendrez-vous de ces trois ans dans le Morbihan avant de migrer vers Bayonne ?

Les joueurs ont changé, mais à chaque fois, il y avait un groupe qui vivait super bien ! C’étaient trois années géniales au niveau ambiance. Je ne m’attendais pas à vivre une expérience comme ça en arrivant ici car, de base, je ne devais être prêté qu’une saison. Finalement, je suis resté en tout trois ans et chaque année était marquante. Disputer ma première phase finale ici c’était aussi marquant. Sportivement, à Vannes, j’ai progressé en mêlée mais aussi dans la manière dont j’aborde les matchs, bien gérer la pression, être régulier. La Pro D2 c’est exigeant, on enchaîne les matchs. J’ai appris à me gérer pour rester performant. Sur le temps, je n’ai pas été trop dépaysé car je ne vais pas mentir, il pleut aussi souvent en région parisienne… Mais en arrivant, il m’a fallu un temps d’adaptation car, si c’est une très belle ville, ça bouge moins qu’en Ile-de-France.