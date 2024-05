Dans leur antre du Franklin's Gardens, Northampton a fait le boulot en se défaisant des Saracens, au bout d'un match rude (22-20). Les coéquipiers de Courtney Lawes se qualifient en finale de Premiership et défieront le vainqueur du duel entre Bath et Sale.

Northampton n'aura pas perdu deux demi-finales cette saison. Défaits dans le dernier carré en Champions Cup par le Leinster, les Saints se sont vengés sur les Saracens ce vendredi. Lors de la première des demi-finales de Premiership, les hommes de Phil Dowson se sont montrés plus inspirés et plus puissants que les hommes du nord de Londres pour s'offrir une place en finale (22-20). À domicile, ceux qui avaient fini deuxièmes du classement de la saison régulière ont attendu d'être menés 6 à 0 pour faire une première différence. Superbement servi par Furbank, Burger Odendaal inscrivait le premier essai de la partie (20e).

La der' de Farrell

Par Jamie George, les visiteurs pensaient ensuite reprendre l'avantage mais l'essai du talonneur international était refusé. Les Saints en profitaient pour se montrer réalises face aux perches, puisque Fin Smith inscrivait trois pénalités. De retour dans le match grâce à un essai de Lewington, les Saracens ont ensuite vu Smith passer deux nouveaux coups de pied entre leurs perches, alors qu'Alex Mitchell voyait son essai être refusé. Tout de même à l'abri d'un essai transformé, les Saints encaissaient un essai de Cinti en toute fin de match, sans conséquence. Ils s'imposaient logiquement et attendent désormais leur adversaire en finale. La deuxième demi-finale oppose samedi Bath à Sale (16h30, heure française).

À noter que ce match entre Northamton et les Saracens était le dernier d'Owen Farrell avec les Sarries. L'ouvreur international va rejoindre le Racing 92 la saison prochaine et dit adieu à la Premiership sur cet échec. Il fut décisif sur l'essai de Lewington.