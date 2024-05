Bien que lié à l’US Dax jusqu’en 2025, le deuxième ligne australien de 34 ans, Joshua Furno, a demandé à être libéré de sa dernière année de contrat. Chez les trois-quarts les dirigeants dacquois ont récemment obtenu l’accord de Jale Vatubua.

Du côté de Dax, la défaite à Grenoble lors du barrage jeudi dernier (58-10) a mis fin à la folle aventure du club rouge et blanc, qui restera le premier promu de l’histoire du Pro D2 à se qualifier en phase finale. Après avoir été reçus par le maire de Dax (Julien Dubois), samedi dernier, les joueurs sont partis en vacances pour un mois, la reprise de l’entraînement ayant été fixée au 26 juin.

D’ici là, les dirigeants de l’US Dax entendent bien régler les derniers dossiers du recrutement pour la saison prochaine. Au centre, ils ont récemment obtenu l’accord de Jale Vatubua pour les deux prochaines saisons. En enrôlant l’international fidjien, les dirigeants landais ont réalisé un joli coup sur le marché des transferts. Un renfort est toujours attendu au talon, alors qu’en deuxième ligne, Alexandre Manukula va s’engager, d’ici peu, jusqu’en 2027. Il viendra remplacer Matthew Luamanu, dont le contrat n’a pas été prolongé.

Lucas Guillaume pour remplacer Joshua Furno ?

Un autre départ va avoir lieu à ce poste, puisque Joshua Furno va quitter le club. Ce dernier, arrivé à l’USD l’an passé et auteur d’une saison pleine (20 matchs, 16 titularisations), a demandé à être libéré de sa dernière année de contrat. Les dirigeants rouge et blanc ont accédé à cette requête, sous réserve que celui-ci ne s’engage pas ailleurs dans la division. Pour le remplacer, la piste la plus chaude mène à l’international espagnol Lucas Guillaume (33 ans). Un contact a été établi avec le deuxième ou troisième ligne d’Albi (Nationale), qui connaît bien le championnat de Pro D2, pour y avoir joué avec Narbonne ou Aix, entre 2015 et 2018.