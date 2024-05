Battu en barrage la semaine dernière à Béziers, Brive continue d’être actif sur le marché des transferts. Le CAB serait en passe de signer un énorme coup avec l’arrivée du Sud-Africain Curwin Bosch, joueur des Sharks de Durban. Josaia Raisuqe se rapproche également de la Corrèze.

Les grandes manoeuvres se poursuivent du côté de Brive. Ce mercredi, vous avez pu lire sur notre site que le pilier gauche Daniel Brennan devrait prendre la direction de Toulon à l’issue de la saison, tandis que Julien Blanc évoluera durant les trois prochaines saisons sous les couleurs de Massy (Nationale).

Au niveau de la ligne arrière, Tevita Railevu (27 ans) et Timilai Rokoduru (31 ans) étaient récemment annoncés dans les rangs corréziens la saison prochaine mais, selon nos informations, un de ces deux hommes ne portera finalement pas le maillot du CAB. C’est finalement Josaia Raisuqe (29 ans) qui serait en passe de s’engager. Actuellement joueur de Castres et sous contrat jusqu’en 2025, le Fidjien est JIFF et a l’avantage de bien connaître Pierre-Henry Broncan, qu’il a côtoyé pendant une saison et demie dans le Tarn. D'autant plus que David Darricarrère, actuellement dans le staff du CO, sera le prochain entraîneur des trois-quarts brivistes. Cette saison, Raisuqe a pris part à 19 rencontres, dont 12 en tant que titulaire. Reste désormais à savoir qui de Railevu ou Rokoduru complétera le duo.

Le gros coup Curwin Bosch

Après Courtney Lawes, les Brivistes sont en passe de réaliser un deuxième gros coup sur le marché des transferts. Pour remplacer numériquement l’ouvreur Jackson Garden-Bachop, qui ne sera pas retenu cet été, le CAB serait en passe d’enrôler le Sud-Africain Curwin Bosch comme évoqué par RugbyInformation.

L’actuel joueur des Sharks de Durban peut évoluer à l’ouverture comme à l’arrière mais c’est avec le numéro dix dans le dos qu’il brille ces dernières saisons. Âgé de 26 ans, le natif de Port Elizabeth compte deux sélections avec les Springboks. Cette saison, il a joué 21 matchs avec les Sharks. Brive devrait pouvoir compter sur un demi d’ouverture de très haut niveau la saison prochaine.

Pour rappel, le demi de mêlée de Rouen, Maxime Sidobre, devrait lui aussi s’engager avec les Coujoux, tout comme le centre de Colomiers Paul Pimienta.

Lee vers une fin de carrière

Abonné à l'infirmerie depuis de longs mois à cause de blessure récurrentes à un genou, le centre Nico Lee n'a pas joué une seule minute cette saison avec Brive. Au club depuis 2019, le Sud-Africain pourrait être contraint de mettre un terme à sa carrière à seulement 30 ans.

Sa dernière apparition avec le CAB remonte au 13 mai 2023. C'était face à Castres en Top 14.