Le Castres Olympique annonce la prolongation du centre international fidjien Adrea Cocagi (deux sélections) jusqu'en 2026.

Très bonne nouvelle pour le CO qui vient de sécuriser pour les deux saisons supplémentaires son trois-quarts centre fidjien Adrea Cocagi (30 ans, 1, 85 m, 105 kg) jusqu'en 2026. Arrivé au club en 2020, le puissant centre casse-murailles du Castres olympique est devenu peu à peu l'un des cadres de la ligne de trois-quarts, totalisant 22 feuilles de match cette saison et quasiment 1400 minutes de temps de jeu. Sitôt sa prolongation actée, le joueur s'est exprimé sur le site internet du club : "Je suis tellement heureux de prolonger avec le Castres Olympique jusqu’en 2026 et de continuer à jouer pour ce grand club. Je voudrais remercier Dieu, le club et ma famille. Je voudrais aussi remercier tous les supporters pour leur soutien sans faille. Je vous dis à bientôt sur le terrain. Allez CO !”

Associé à son compatriote Vilimoni Botitu ou à Adrien Séguret voire à Jack Goodhue, Adrea Cocagi a inscrit trois essais lors de cet exercice 2023-2024. Surtout, c'est sa capacité à mobiliser les défenseurs pour permettre au jeu de se développer derrière lui qui constitue sa principale force.