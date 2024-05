Secoué de toutes parts en interne, le MHR semble plus divisé que jamais à un peu plus de deux semaines d’un "access match". C’est dans ce contexte que le président Mohed Altrad pourrait passer le témoin à Bernard Laporte, actuel directeur du rugby.

La défaite contre les jeunes Toulousains (22-29, concédée le 18 mai dernier), la sixième de suite en Top 14 et la septième toutes compétitions confondues était celle de trop. Alors que le club héraultais espérait remporter une large victoire contre la classe biberon toulousaine pour se redonner un peu d’air au classement, cette nouvelle défaite – sans le moindre point de bonus, en plus – a mis le feu aux poudres. Les joueurs ont déjà longuement échangé entre eux dans les vestiaires, comme l’indiquait le prometteur troisième ligne Lenni Nouchi : "On s’est parlé dans le vestiaire, que les joueurs. On a décidé d’avancer ensemble, de ne plus se lâcher, de se le dire dans les yeux".

Une discussion qui en amena d’autres, notamment sur le jeu le mercredi suivant et surtout le dimanche 26 mai où selon nos confrères de Midi Libre, 35 des 38 joueurs de l’effectif ont voté pour prendre un rendez-vous dans la journée avec le président Mohed Altrad. Remontés contre le directeur du rugby Bernard Laporte pour son management trop cassant et le manager Patrice Collazo, mais aussi les adjoints Christian Labit et Vincent Etcheto. Les joueurs voulaient, initialement, exprimer leur mécontentement du travail lors des entraînements.

Seulement voilà, ils ont rapidement compris que Bernard Laporte était inamovible. Pourquoi ? Parce qu’avant cette réunion, le président Mohed Altrad lui avait déjà fait part de sa volonté de lui céder son poste, afin de prendre un peu de retrait, tout en maintenant toutefois son engagement financier au sein du club héraultais. Une volonté exprimée aussi aux joueurs lors de leur entrevue du dimanche. Voilà pourquoi, selon nos informations, Bernard Laporte devrait, à partir de la saison prochaine, devenir président délégué du Montpellier Hérault Rugby.

Paillaugue dans le staff, Labit et Etcheto fragilisés

D’autres changements sont à venir. Le président Mohed Altrad a également exprimé le souhait que l’ancien demi de mêlée emblématique du club, Benoît Paillaugue, intègre le staff de l’équipe première après avoir mis le pied à l’étrier cette saison auprès de l’équipe Espoir. Pour suivre la volonté présidentielle, Paillaugue a débarqué cette semaine dans le staff dirigé par Laporte ; et ce dernier l’a immédiatement "fléché" vers l’analyse vidéo pour superviser les quatre potentiels adversaires du MHR en vue de l’access match (Béziers, Grenoble, Vannes, Provence), et d’en faire une synthèse.

Si l’avenir du manager Patrice Collazo ne paraît pas menacé, il n’en irait pas de même pour ceux de Christian Labit (entraîneur adjoint en charge des rucks et des attitudes aux contacts), et de Vincent Etcheto (entraîneur adjoint en charge des phases offensives). Les deux hommes, fragilisés par la crise actuelle, pourraient être "sacrifiés" à l’issue de l’actuelle saison, quel qu’en soit son dénouement.