De par son expérience, son importance dans le jeu et le contexte, Joe Simmonds est certainement le Palois le plus attendu face au Racing 92 ce samedi. C’est lui qui doit permettre à Pau d’enfin accéder à la phase finale.

Il y a des matchs qui comptent plus que d’autres dans une saison régulière. Ce Racing 92 - Pau en fait partie. Ce samedi, septième contre sixième croiseront le fer à Auxerre, dans un match qui s’apparente à un véritable huitième de finale. Un duel qui devrait décider du dernier siège pour la phase finale du Top 14 cette saison. "C’est une finale, assume le toujours très posé Joe Simmonds. En regardant le calendrier du Racing 92, on voit qu’ils se déplacent à La Rochelle lors du dernier match donc si nous avons un bon résultat face au Racing 92 et que nous faisons un gros match contre Perpignan, nous serons dans le top 6."

Meilleur réalisateur du Top 14

C’est d’ailleurs pour ce genre de match que l’ouvreur a été recruté par les dirigeants palois, il y a de ça plus d’un an. Ouvreur star de l’irrépressible équipe d’Exeter championne d’Angleterre en 2018 et championne d’Europe en 2020, Joe Simmonds a derrière lui un vécu rugbystique rare, c’est indéniable. Une expérience qu’il doit combiner à son talent pour permettre à la Section paloise de se qualifier pour la première fois de son histoire en Top 14. "Pour moi, c’était un objectif de jouer ce genre de matchs. Avant même d’arriver, Sébastien et moi avions eu une visio où nous avions établi cela. Je savais que les années d’avant, l’équipe bataillait pour éviter la relégation donc je voulais venir pour aider l’équipe pour changer les choses et batailler pour le top 6 ou le top 8. Il s’avère que c’est plutôt le top 6 désormais."

Joe Simmonds face à La Rochelle Icon Sport - Anthony Dibon

Évidemment, l’Anglais n’a pas attendu l’avant-dernière journée pour montrer l’étendue de son talent sur le territoire français. Meilleur réalisateur du championnat (237 points), le frère de Sam fait aussi partie des joueurs les plus utilisés du Top 14. Une nécessité criante pour la Section paloise, qui a trouvé en lui le maestro de ses lignes arrières. "Pour l’instant, ma saison a été positive même s’il y a eu quelques moments un peu plus durs au milieu, lançait-il honnêtement. Ma blessure a été un mal pour un bien car ce n’était pas grave et ça m’a donné du temps pour me régénérer et m’aider à bien finir la saison."

Une expérience à mettre à profit

Malgré son expérience criante, Simmonds a pourtant dû s’adapter à un nouveau système de jeu. Alors qu’il s’appuyait davantage sur des cellules d’avants et un jeu beaucoup plus restrictif de l’autre côté de la Manche, le voilà maintenant tenter de structurer un jeu palois plutôt libre, fait de prises d’initiatives et de vitesse lors des phases de transition. "Je voulais mettre au défi mon jeu et voir si je pouvais m’adapter à un autre style d’équipe", raconte l’intéressé. Alors pari réussi ? Oui, en grande partie, si on regarde la saison des siens. Seulement, c’est sur ce match face au Racing 92 que nous allons voir si Simmonds peut faire réellement passer un cap à la Section.

Joe Simmonds devra composer avec l'absence de Jack Maddocks Icon Sport - Scoop Dyga

"J’attends de lui qu’il fasse ce qu’il fait depuis le début de saison, c’est-à-dire être exemplaire dans son rôle d’ouvreur, analyse l’entraîneur de l’attaque paloise, Geoffrey Lanne-Petit. C’est un très bon animateur, un gros défenseur, qui assure au niveau du tir au but. Face au Racing, les décisions vont peser et son expérience de champion d’Europe et champion d’Angleterre peut nous aider. Le fait aussi que Jack Maddocks soit absent le pousse à avoir plus de responsabilités. C’est un arrière qui pèse beaucoup dans le système offensif et là, Joe sera un peu dépourvu de Jack. Il faut qu’il prenne encore plus la main." Ce que laisse entendre le technicien, c’est que son équipe a l’habitude d’évoluer dans un système où deux joueurs (Simmonds et Maddocks) sont capables d’alterner en position d’ouvreur afin de créer davantage de volume de jeu, et donc de vitesse.

L’absence de Maddocks à compenser

Le souci, c’est que l’Australien est suspendu pour accumulation de cartons jaunes et que le profil de Théo Attissogbe étant différent, Simmonds devra se démultiplier pour subvenir aux besoins des siens. Une tâche qui ne l’inquiète pas plus que ça :"C’est quelque chose qui me stimule. Ça ne rajoute pas de pression sur mes épaules, ça me donne juste encore plus envie de bien jouer. Nous avons Théo derrière qui fait une saison incroyable pour remplacer Jack donc ça devrait aller !" Garant du système offensif, il est aussi le leader d’expérience qui doit faire les bons choix au bon moment dans une équipe qui manque de vécu dans ces matchs couperets.

Alors qu’ils s’affronteront sur la pelouse du GGL Stadium de Montpellier ce samedi, les frères Simmonds se sont prêtés au jeu de l’interview croisée ! pic.twitter.com/ijdk3m99bc — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 25, 2024

Un gars de la trempe de Nathan Decron disait d’ailleurs il y a quelques jours n’avoir encore jamais été dans cette position à ce moment de la saison. "J’essaie de partager mon expérience avec les gars, comme le font Dan Robson, Thibault Daubagna ou Lucas Rey, assure Simmonds. Je ne veux pas trop parler non plus, je veux surtout montrer l’exemple sur le terrain." Cet exemple, il l’a pour le moment toujours été. Ce match au Racing 92 doit être une finalité. "C’est le titulaire indiscutable et on sait que s’il n’y a pas de pépin physique, il jouera 80 minutes, confie Lanne-Petit. Nous attendons de lui qu’il porte l’équipe." Pour se qualifier, Pau a besoin de Joe.