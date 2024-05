Les joueurs du Racing 92, Donovan Taofifenua et Olivier Klemenczak, ne reverront plus les terrains cette saison.

Donovan Taofifenua était sorti du terrain face à Lyon il y a deux semaines, après avoir été touché durant un déblayage, lors de la défaite des Ciel et Blanc. L’ailier français est touché aux eschios et devra subir une opération. Il avait joué 12 matchs et inscrit 4 essais cette saison.



Olivier Klemenczak, qui rejoindra Pau la saison prochaine a lui également été opéré, d’une hernie discale. Le trois-quart centre francilien n’affrontera donc pas ses futurs coéquipiers ce samedi à Auxerre. Dans un match crucial pour une qualification à la phase finale, les Franciliens perdent deux nouveaux joueurs. Cette saison, le Racing 92 avait perdu son ailier fidjien Wame Naituvi et le demi de mêlée sud-africain James Hall, qui se sont tous deux rompu les ligaments croisés d’un genou.