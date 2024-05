Touchés financièrement, à l’image du rugby australien depuis quelques années, les Melbourne Rebels sont écartés par leur fédération en vue de la saison prochaine. Il n’y aura plus que quatre franchises australiennes dans le Super Rugby.

C’est un bouleversement qui démontre la situation financière critique du rugby australien. La fédération de rugby australienne a rejeté, ce jeudi, l’offre de reprise par un consortium des Melbourne Rebels organisé par Leigh Clifford, ancien président de la compagnie aérienne Qantas. Après 14 saisons de Super Rugby, la franchise australienne n’évoluera donc plus dans le championnat. En pleine crise financière, les Rebels devaient près de 23 millions de dollars australiens (14 millions d’euros environ), dont une grande partie sous forme de dette fiscale. "Depuis leur première année d’existence en 2011, les Melbourne Rebels n’ont pas été financièrement viables de manière indépendante malgré un investissement supplémentaire significatif de Rugby Australia en plus des subventions engagées par le club", a déclaré Rugby Australia dans un communiqué.

Des possibles poursuites judiciaires contre la fédération

Les Rebels sont actuellement septièmes du Super Rugby et se préparent à jouer les phases finales pour la première fois de leur histoire. L’année prochaine, l’Australie ne comptera donc plus que quatre provinces (les ACT Brumbies, les Queensland Reds, la Western Force et les NSW Waratahs). De nombreux internationaux australiens jouent pour les Rebels. Taniela Tupou, Rob Leota, Carter Gordon, Lukhan Salakaia-Loto ou encore Andrew Kellaway. Le consortium dirigé par Clifford a qualifié cette décision de “gifle” pour les amateurs de rugby de Victoria et envisage des poursuites judiciaires contre la fédération.