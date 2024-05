Le circuit mondial de rugby à 7 prend fin ce week-end avec le tournoi de Madrid (31 mai – 2 juin), dernière étape du HSBC SVNS 2024. Grande finale à huit équipes, victoire finale possible pour les équipes de France, voici l’explication du format du tournoi de Madrid.

Le tournoi de Madrid débute ce vendredi 31 mai au Stade Metropolitano. C’est le bouquet final de cette saison internationale de rugby à 7. Les protagonistes de ce HSBC SVNS 2024 se retrouvent une dernière fois à seulement deux mois des tant attendus jeux Olympiques de Paris 2024. Une grande finale qui désignera les vainqueurs de cet exercice 2024 et qui devrait également donner plusieurs indications sur l’état de forme de chacun.

Les 8 meilleures équipes se retrouvent

La compétition va se dérouler sous un format inédit. Alors que le vainqueur du circuit est d’habitude désigné sur classement à la fin de la dernière étape, les vainqueurs féminins et masculins seront donc désignés à l’issue d’une phase finale, où les cartes seront rebattues. Ce sont les huit meilleures équipes (sur douze) des tournois féminins et masculins, classées à l’issue du tournoi de Singapour, qui s’affronteront dans un mode phases finales ce week-end à Madrid.

Les deux équipes de France peuvent donc prétendre à la victoire finale. Les Bleues de David Courteix se sont classées 3e à l’issue de la dernière étape et seraient bien inspirées de remporter leur première médaille d’or. Les hommes de Jérôme Daret, vainqueurs à Los Angeles, ont eux terminé à la 5e place à l’issue du tournoi de Singapour. Ils devront faire face à une concurence sévère. Une ultime répétition avant les JO.

Pas de quarts de finale

Avec huit équipes seulement, il n’y aura donc que deux poules (A et B), contrairement à trois d’ordinaire. Chaque équipe jouera trois matchs de poules. L’Australie, la Grande-Bretagne et l’Argentine pour les Bleus, les Fidji, l’Irlande et l’Australie pour les féminines.

Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales puis en cas de victoire, la finale qui se déroulera le dimanche à 20h26. Des matchs de classement définiront les places pour les équipes éliminées en poules.

Matchs d’accession au HSBC SVNS

En marge de la grande finale à huit équipes, ce tournoi de Madrid déterminera également les équipes qui intégreront le circuit mondial pour l’année prochaine (HSBC SVNS 2025). Les quatre équipes féminines et masculines les moins bien classées, de la place 9 à 12, affronteront les quatre meilleures équipes du World Rugby HSBC SVNS Challenger 2024, la deuxième division du rugby à 7 mondial.