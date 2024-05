L’équipe de France à 7 dispute la grande finale du circuit mondial ce week-end à Madrid et pourra compter sur le renfort d’Antoine Dupont. Après l’entraînement de jeudi, l’entraîneur en chef, Jérôme Daret, est revenu sur les enjeux de ce dernier tournoi avant les Jeux Olympiques et il a évoqué l’état de forme du demi de mêlée toulousain, vainqueur de la Champions Cup samedi dernier.

Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier dans le groupe après ce dernier entraînement ?

Je sens de l’excitation. Je le répète tout le temps aux joueurs : nous sommes en route pour un futur passionnant, donc ils sont excités. Ils ont envie de rentrer dans cette bataille avec la chance unique de pouvoir gagner le Seven Series pour la première fois de l’histoire de l’équipe de France lors de ce Top 8 mondial. C’est puissant, mais je ressens aussi une forme de sérénité et de calme. L’équipe est en place même si la vérité jaillit des matchs.

Quelles seront vos forces pour ce grand final ?

On va surfer sur les trois piliers. La notion d’équipe est très importante. Il faut être connecté, jouer sur le même tempo et être solide sur les changements de rythme. Nous avons beaucoup de complémentarité dans cette équipe. Après nous avons encore l’ambition d’évoluer, et la dernière fléchette que nous travaillons depuis un an et demi maintenant, c’est cette notion de tempo et de changement de rythme. Il faut aussi imposer l’effet miroir et si on arrive à l’imposer, on sera dangereux. Nous avons envie d’envoyer un signal fort donc c’est cette guerre psychologique que nous avons envie de maîtriser. Nous sommes challengers aujourd’hui. C’est notre place mais nous aimerions mieux.

Grande finale à huit équipes, victoire finale possible pour les équipes de France, voici l’explication du format du tournoi de Madrid.https://t.co/XXalx8WWpr — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 30, 2024

C’est la dernière étape vers les Jeux olympiques…

Sur les deux dernières saisons, nous sommes à la quatrième place mondiale. Maintenant, nous avons envie de rentrer sur le podium et d’envoyer ce signal. Nous y sommes allés un petit peu cette année, en gagnant une médaille d’or et en finissant cinquième sur cette saison. Maintenant, nous voulons chercher le podium. C’est important pour positionner le rugby à VII dans le paysage du rugby français.

Est-ce que les Jeux olympiques sont totalement mis de côté pour cette grande finale de Madrid ?

C’est une partie de notre construction, mais notre leitmotiv est de regarder chaque ballon, chaque possession de balle. Chaque échéance est une pierre importante pour construire notre confiance. Elle permet de mieux gérer nos peurs et donc elle permet d’être plus solide pour envisager des performances durables. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes encore un coup en haut, un coup en bas. Mais le plus important est de continuer à franchir des étapes, même des petites étapes, pour solidifier ce que l’on veut faire.

Antoine Dupont est arrivé cette semaine, dans quel état de forme se trouve-t-il ?

Nous avons échangé avant qu’il arrive avec lui et le Stade toulousain. Les choses sont posées. Il a fait un gros match le week-end dernier, il est champion d’Europe et il nous amène cette énergie positive. C’est super. Maintenant, l’important est de le préserver physiquement, comme nous le faisons avec tous les joueurs. Nous sommes très précis et nous l’amenons progressivement avec nous. Nous l’avons intégré progressivement dans les schémas comme nous l’avons fait à chaque fois qu’il est venu avec nous.

Tout le monde dit qu’il apporte la culture de la gagne. Est-ce que vous ressentez ce petit truc en plus ?

C’est un joueur incroyable, hors-norme. Il nous amène cette dynamique positive et force l’excellence. Il pousse tous les joueurs, mais ça se passe aussi comme ça au Stade toulousain et avec le XV de France. À nous aussi de l’aider dans cette discipline qu’il découvre. Il sort de sa zone de confort et ce n’est jamais simple. Quand on pense maîtriser le rugby à VII, il finit toujours par vous rattraper. Le rugby à VII, c’est la puissance de l’océan même quand il paraît calme. C’est extrême. À nous de l’aider, en sachant que lui va nous amener aussi toute sa puissance.

Au cœur d’une finale âpre et rugueuse, Antoine Dupont a encore réalisé une immense performance dans un style qu’on ne lui connaissait pas encore pic.twitter.com/gJ63Mp9N52 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 27, 2024

Ne craignez-vous pas une décompression après son titre en Champions Cup ?

Non, non, non. Antoine, il est là pour cocher des cases. Rien d’autre. C’est génial. Il sait pourquoi il est là, les autres joueurs aussi et nous aussi (rires). Maintenant, le niveau est très dense, très homogène et le moindre caillou dans la chaussure peut faire mal à VII. On est aguerri à ça, mais on va essayer de gagner cette guerre psychologique. On va tout mettre en œuvre pour continuer à grandir et à progresser.

En dehors de son leadership, qu’est-ce qu’il vous amène dans le jeu ?

Il apporte tout ce qu’il est. Il est puissant dans le franchissement, il gagne ses duels. Il est capable de dominer tous ses adversaires. On le voit tous les week-ends, avec Toulouse, lors de la Coupe du monde. Il suffit de regarder ses matchs. Il est capable de récupérer les coups, de « contre rucker », de gratter. C’est un joueur très complet qui met les joueurs autour de lui sur orbite. Il va démarquer les forces autour de lui pour permettre l’équipe d’avancer. On sait ce qu’il peut nous apporter. On sait aussi ce que le VII peut lui apporter. Maintenant, il va se découvrir des compétences incroyables. À lui de les découvrir.