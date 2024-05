Le club de Vannes, auteur d’une grande saison, rêve de disputer sa première finale. Béziers est porté par l’espoir de retrouver son rang.

L’histoire les contemple. Ce vendredi, elle va écrire un magnifique chapitre, qui sera forcément important dans l’histoire du rugby hexagonal. D’un côté, une équipe de Vannes prête à accueillir son destin dont elle rêve, celui de rejoindre le ciel étoilé du Top 14. De l’autre, Béziers, géant tombé à terre, donné pour mort, et finalement capable de renaître de ses cendres, tout près de renouer avec une gloire que l’on pensait soigneusement rangée dans les livres d’histoires avec ses contes et légendes.

La symbolique est forte. Le nouveau souffle d’un rugby breton ambitieux qui travaille depuis plusieurs saisons à redessiner une carte du rugby professionnel, en se dotant d’un centre de performance qui n’a rien à envier, en agrandissant et modernisant un stade de la Rabine qui est devenu le plus couru de Pro D2 avec plus de 10 000 spectateurs en moyenne cette saison (record de la division). Vannes a su être patient, méthodique, bâtisseur pour s’ancrer solidement dans un monde professionnel qu’il ne connaît pourtant que depuis 2016. Le temps n’était pas un ennemi mais un allié pour se présenter aux portes du Top 14 avec une réelle légitimité à défaut d’un glorieux passé. Vannes n’a jamais trompé son monde, renforçant ainsi la confiance autour de ce projet fou d’accéder au plus haut niveau et fédérant un véritable seizième homme pour pousser derrière la bande de Jean-Noël Spitzer. L’intérêt et l’excitation grandissent de manière exponentielle. Les 2 000 places mises en vente au grand public par le club pour cette demi-finale se sont arrachées en quinze minutes avec 27 000 connexions sur la billetterie. La folie vannetaise va donc dépasser les tribunes de la Rabine ce vendredi. Plusieurs rues de la ville et le port seront entièrement piéton. Des écrans géants vont être disposés pour permettre à tous les supporters de vibrer à l’unisson.

La bonne étoile de Béziers

Le peuple breton y croit dur comme fer après une saison où le RCV a quasiment tout le temps squatté les deux premières places. Il est l’heure de franchir une nouvelle étape, après trois échecs à ce stade de la compétition. "C’est un objectif qu’on avait déjà en début de saison à savoir être la meilleure équipe de Vannes de l’histoire, expliquait le manager breton en début de semaine à Actu Rugby. C’est notre quatrième demi-finale et on en a déjà perdu trois. La demie, c’est notre plafond de verre et on veut tous le briser."

Face à cette équipe de Vannes en quête d’un nouveau monde, l’ASBH se présente avec l’énergie d’un survivant, porté par un amour qu’il pensait envolé. "Revoir une telle puissance autour de ce club m’a fait du bien", expliquait cette semaine le manager Pierre Caillet, lui qui a accepté de prendre en charge cette équipe alors que le club était au bord du précipice. L’amour donne des ailles, il en est persuadé, surtout pour un bastion du rugby français : "Ce peuple biterrois, il est revenu. Depuis le début de saison, je reçois d’ailleurs énormément de témoignages de supporters […] Après le Covid et le feuilleton émirati, on a mangé notre pain noir. On nous a trompés et on a galéré, derrière. Ça nous a même écartés les uns des autres. Quand j’ai pris l’équipe après cette histoire de rachat avorté, j’ai tout reconstruit."

Alors que Vannes posait patiemment chaque pierre sur la route du succès, Béziers a dû parer au plus pressé et Pierre Caillet a dû avancer malgré les incompréhensions : "Beaucoup se sont excusés, me disant : "Pierre, je n’avais pas confiance en toi". C’est bon de l’entendre mais je n’entraîne pas pour être aimé. Je suis entraîneur parce que je suis rugby, voilà tout." Aujourd’hui, l’ASBH n’a jamais été aussi proche du plus haut niveau qu’elle a quitté en 2005, lors du passage du Top 16 au Top 14, avec depuis un passage douloureux en Fédérale 1 dont le club a su se relever. Béziers vit donc certainement son plus beau printemps des vingt dernières années, avec le sentiment d’avoir enfin retrouvé une bonne étoile. "Historiquement, il y a une magie entre le club de Béziers et les phases finales, poursuit le manager. Il se passe toujours quelque chose pour l’ASBH, dans ces matchs-là. Moi, je crois en tout cas en ces trucs bizarres… (rires) Vannes est largement favori […] Mais j’ai dit aux joueurs que nous étions escortés par une bonne étoile. Des étoiles, on en a même onze au-dessus de la tête (le nombre de Boucliers de Brennus remportés dans l’histoire par l’ASBH, N.D.L.R.). J’y crois."

Vannes ne se guide pas aux étoiles. Le RCV s’appuie sur des certitudes pour suivre une boussole qui indique avec force la direction du Top 14, se préparant à ce rendez-vous depuis le 26 avril et la victoire face à Rouen qui avait permis de valider la présence du club breton directement en demi-finale. Mais même quand la mer est calme, il faut savoir se préparer à essuyer une tempête. Et souvent, le vent se lève en phase finale.