Il rayonne au sein du club héraultais, à l’image d’un club qui a retrouvé la lumière. Revenu dans son club de cœur, Hans Nkinsi dispute peut-être son meilleur rugby, le fruit d’une complicité entre équilibre et l’histoire d’un garçon qui s’est forgé au fil du temps.

Nullement passé inaperçu lors du barrage de Pro D2 face à Brive, Hans Nkinsi s’est mué en infatigable relayeur du jeu de l’ASBH. Parmi tant d’autres qui ont permis au club du bord de l’Orb de renouer avec ses lettres de noblesse, le deuxième ligne s’affirme. Comme habité par une mission, sa participation et sa concrétisation à l’essai qui offre le succès à l’ASBH sont tout sauf un hasard, il raconte : "L’essai de la délivrance, aime-t-il à répéter. J’ai pensé à ce moment-là à mes proches d’abord. Ma femme Romane et mon fils Noah. J’avais fait un petit pari avec elle d’ailleurs, que j’ai tenu pour le coup en inscrivant mon premier essai."

Assurément, une harmonie personnelle qui rejaillit sur le puissant joueur. Il enchaîne et mesure ce qu’il s’est passé : " L’histoire est quand même incroyable. Mon rêve était de jouer avec les professionnels à Béziers. Je me rends compte encore plus du chemin parcouru." Un retour aux sources, avec une franchise qui le caractérise, il poursuit : "J’ai énormément réfléchi avant de revenir. Je ne regrette rien, je suis tellement épanoui désormais. Quand tu as la confiance du coach, des partenaires, tu dois leur rendre sur le pré." Un contexte favorable où les planètes semblent alignées : "Je porte le maillot de mes rêves. Vous savez, la dernière fois que j’ai vu notre stade aussi plein, j’étais ramasseur de balles. Se retrouver de l’autre côté de la barrière, être maître avec mes potes de notre destin, je trouve cela génial."

Il quitte le Congo pour rallier Béziers

Cet amour qu’il porte au club Rouge et Bleu, Hans Nkinsi le puise plus loin dans son histoire. Arrivé à l’âge de 10 ans en France en provenance du Congo avec sa maman, le gaillard de 31 ans a été nourri de la culture locale. Il se souvient : "J’ai passé dix années à Béziers durant ma jeunesse, ce n’est pas rien. Actuellement, le club revient sur le devant de la scène. Il y a un potentiel, et quand vous portez cette tunique, vous êtes obligés d’être un guerrier." Pourtant, le récit entre le deuxième ligne et l’ASBH n’avait pas débuté idéalement.

Recalé par les décideurs de l’époque, une certaine amertume était palpable, il s’en explique : "Le pincement au cœur était présent quand on vous annonce que vous n’êtes pas conservé. L’effectif était déjà riche, je n’étais pas l’étoile filante chez les jeunes, pour que l’on puisse dire qu’on allait me garder à tout prix." Un départ pour Narbonne, le rival de toujours, et des discours qui changent déjà à son endroit : "J’ai été champion de France avec les espoirs narbonnais, et j’entendais certains regrets à mon encontre. C’était trop tard, je devais faire mon chemin et développer mon rugby."

Un souvenir douloureux qui ne l’aura donc pas empêché de revenir dans l’Hérault, il précise : "C’est inexplicable. L’attirance de revenir chez moi, à la maison était plus forte que tout. Trop de talents sont partis faire recette ailleurs, il y avait une génération comme les Calas, Gimeno, Quercy et tant d’autres qui pouvaient faire le trait avec une forme de succession."

Participer à la nouvelle ère

Longtemps positionnés dans le ventre mou du championnat à quelques exceptions près, les Biterrois reprennent le fil de leur histoire avec cette phase finale. Une adaptation fut nécessaire comme le suggère Hans Nkinsi : "Ici, à la base, c’est du rugby frontal. Je trouve qu’il y a une évolution, si on peut laisser notre empreinte lors de notre passage, bien loin de ce que les anciens ont obtenu bien sûr. Il fallait redorer le blason, alors que le début de la saison était poussif. Le staff s’est posé les bonnes questions jusqu’à Titi notre intendant qui nous a demandé ce qu’il pouvait améliorer. Mine de rien, c’est primordial, car chaque détail compte et tout le monde a contribué à notre montée en puissance."

Hans Nkinsi sait reconnaître cette ferveur. Les supporters du Stade de Raoul-Barrière ne se sont pas trompés à son sujet, il rajoute : "Ce public est exigeant, quand tu leur donnes, il te le rend tellement. Quand vous traversez la haie d’honneur, ces regards, cette énergie, j’en ai les larmes aux yeux de l’évoquer. Quand tu vois ce mur rouge se dresser devant toi à l’échauffement, je peux vous garantir qu’il n’y a pas un mec qui y est insensible, sinon c’est un menteur. Je tiens à les remercier pour ce qu’ils nous offrent. Et je lance même un défi, je voudrais tellement que pour la première journée de la saison prochaine à la maison, où que l’on soit, plus de 10 000 personnes poussent derrière nous."

Pour sa maman, et ceux qui l’ont soutenu

Alors qu’un point d’ancrage comme l’actuel pourrait être décisif dans les années à venir, surfer sur la dynamique sera un préalable à cette continuité. L’ancien joueur de Provence Rugby s’en amuse : "Le véritable bouleversement, il serait là. Bien sûr, nous, on voudra rester invaincus dans notre antre. On fera tout pour, mais avec un soutien aussi important, ça changerait franchement tout." Une complicité toujours entretenue, des repères communs qui fabriquent un cortège d’attitudes pouvant faire basculer ce bastion dans une autre dimension.

Hans Nkinsi est l’un des gardiens de ces préceptes, taillé pour le combat, vociférant avec panache sur chaque point de rencontre, il est le digne héritier d’une amélioration perceptible et fusionnelle entre ses représentants et ses fanatiques dans le bon sens du terme. Il n’oublie pas la genèse de sa vie, son inestimable rapport à son parcours, sa déambulation dans plusieurs clubs qui l’ont construit dans le dur comme dans la satisfaction. Le deuxième ligne trouve du réconfort dans son foyer, dans son imbrication astucieuse dans le groupe et puise une force immense dans une contemplation qui lui est personnelle auprès de sa maman : "Je me dis que de là où elle est, elle doit être fière de moi. Je l’espère vraiment. J’ai toujours une pensée pour elle avant de débuter mon match, je lui demande de me donner de la force pour aller jusqu’au bout." Hans le Biterrois ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin.