Porté par un début de saison brillant, Vannes a terminé, sans trop trembler, à la deuxième place du classement de la Pro D2. Retour avec le pilier Andy Bordelai sur les cinq temps forts d’une saison plus qu’aboutie côté morbihannais.

1. Un record égalé

Notre début de saison a marqué les esprits

Le RCV a lancé sa saison en égalant un record. Rien que ça ! En restant invaincus lors des neuf premières rencontres de Pro D2, les hommes de Jean-Noël Spitzer ont égalé le record d’invincibilité dans la division que détenait Brive depuis la saison 2002-2003. Ils ont remporté huit rencontres, empochant trois bonus offensifs et concédant seulement un nul à Béziers. Sur cette série, ils ont remporté autant de succès à La Rabine qu’à l’extérieur. Après les neuf premières journées, les Bretons comptaient déjà neuf points d’avance sur Provence Rugby, deuxième, et seize sur Colomiers, septième. Les joueurs du Morbihan ont surtout profité de leur très bonne forme pour se créer une avance suffisante pour parer aux coups de mou qui existent dans une éreintante saison de Pro D2…

"On était tout de suite prêt, rejoue le pilier Andy Bordelai, 25 rencontres sous le maillot breton cette saison. Le groupe avait peu changé par rapport à la saison précédente. On s’était dit qu’on avait clairement les armes pour faire quelque chose de grand cette saison, mais ce début de saison était incroyable ! On avait envie de vraiment faire un gros début de championnat. Mais je pense que personne ne s’attendait à faire un tel enchaînement… C’est clair que notre début de saison a marqué les esprits !"

2. Coup d’arrêt à Bendichou

On savait que cela allait être très dur de garder ce rythme toute la saison

Le premier revers du RCV sur cette saison est arrivé seulement le 9 novembre. Après deux mois et demi à lever les bras à la fin de chaque rencontre, les Vannetais ont fait, pour la première fois de l’année la moue. Ils se sont inclinés à Colomiers au terme d’une rencontre serrée (15-20). "Ça a mis un coup d’arrêt, ça a cassé la série", avoue Andy Bordelai. Le pilier confie que si les Vannetais n’ont pas réussi à devenir les seuls détenteurs de ce record, ils n’ont pas eu vraiment de mal à digérer cet écueil. "On savait que cela allait être très dur de garder ce rythme toute la saison et qu’à un moment il y allait avoir un coup de mou, reprend-il. En tout cas dans nos têtes, cela n’avait rien changé." La preuve : la semaine suivante Agen est sèchement battu en Bretagne 47-10.

3. La mauvaise passe de trois

À aucun moment cela nous a frustrés

Après ce succès à Agen, les Vannetais ont enchaîné trois revers. Mis à part les deux dernières journées – nous y reviendrons – c’est la seule fois de la saison où les Bretons ont perdu au moins deux matchs consécutifs. Les coéquipiers de Francisco Gorrissen ont chuté à Grenoble, à La Rabine contre Provence et à Brive. "Une saison, ce n’est jamais que du bien, forcément il y a des moments compliqués, rappelle le gaucher, avant de remettre du contexte sur cette mauvaise passe. Sur ces trois matchs, il y a deux rencontres à l’extérieur, à chaque fois chez des grosses équipes. On avait un gros bloc contre des équipes qui allaient forcément jouer les phases finales. Le fait de ne pas avoir gagné a mis un petit coup d’arrêt. Mais dans le contenu, on n’avait pas été ridicule non plus. On savait donc ce sur quoi on devait progresser. Mais à aucun moment cela nous a frustrés ou mis la tête au fond du saut." Au classement, le RCV, a pu se reposer sur son matelas acquis en début d’exercice : il était toujours le leader de la division au moment de changer d’année.

4. Le rythme de croisière

C’était notre période creuse dans ce championnat qui est un long marathon

Après avoir terminé son année 2023 sur ce triple revers, Vannes a retrouvé le goût de la victoire dès sa première sortie en 2024, contre le SAXV. Avant de s’incliner sur la pelouse de Valence-Romans la semaine suivante. Jusqu’au 5 avril, le refrain sera le même : victoire à la maison, défaite à l’extérieur (à l’exception d’un revers contre le FCG à domicile). Un rythme de croisière néanmoins efficace car les hommes de Jean-Noël Spitzer n’ont quitté qu’une seule fois le top deux, l’unique dans la saison plus globalement. C’était après un revers bonifié à Aix-en-Provence, à la mi-février. "Forcément, à l’extérieur, il y a eu des matchs où il n’y avait pas photo, où on n’y était pas, avoue Andy Bordelai. C’était notre période creuse dans ce championnat de Pro D2 qui est un long marathon. On se fixait comme objectif d’aller chercher des succès à l’extérieur, mais dans le contenu, ce n’était pas terrible. On arrivait quand même le dimanche à la reprise de l’entraînement avec la même envie, à chaque fois, de faire au mieux."

5. Le top deux sécurisé à l’extérieur

Un boost de confiance pour bien finir la saison

Le 5 avril, donc, comme mentionné plus haut, Vannes a mis fin à sa série de sept revers de rang loin de ses bases. Le RCV a concédé le nul à Chanzy contre le SAXV, 22-22. "Le match nul à Angoulême, ça ne se joue à rien. Ce match on peut largement le gagner ! Mais cela nous a quand même redonné confiance. On était frustré car ce n’est passé à rien. Mais au final, ce n’était pas une défaite et on a ramené deux points qui ont beaucoup compté par la suite", poursuit Andy Bordelai. Le futur joueur de Bayonne n’a pas tort. Car après avoir étrillé le tube du printemps Dax dans le Morbihan, Vannes s’est imposé à Sapiac. Sur ce même avant-dernier bloc, ces deux succès à l’extérieur ont permis aux Bretons de distancer Béziers, incapable de s’exporter dans le même temps, de la course au top deux. "Notre match à Montauban, je pense que c’est notre meilleure prestation à l’extérieur de la saison. On a répondu présent car ce n’est pas facile d’aller jouer à Sapiac. Ça nous a remis un boost de confiance pour bien finir la saison."

Ne restait plus, alors, qu’à valider cette victoire contre le RNR pour s’offrir une place en demi-finale et remporter le trophée du Mont Saint-Michel. Score final : 52-14. "Ce match contre Rouen, c’était un point de passage où on validait notre premier objectif de la saison. On était très content", termine le joueur de 24 ans. La dernière sortie à la maison sera entachée d’un revers contre Brive mais elle a permis d’honorer les partants. Le déplacement à Agen, lui, a été fait avec 23 Jiff pour permettre au club de vivre une saison tranquille de ce point de vue là. Maintenant, le RCV n’espère qu’une chose : ajouter un moment marquant de sa saison avec un succès contre Béziers en demi-finale avec La Rabine pleine. Et écrire un moment marquant de son histoire en allant pour la première fois en finale de la Pro D2 !